Razotkrivamo tačan broj intimnih odnosa koji bi trebalo da imate - najviše pomažu u ovim godinama

Nedavno istraživanje sprovedeno na Houp Koledžu u SAD otkrilo je da redovni intimni odnosi imaju više koristi za zdravlje nego što se može pretpostaviti.

Najznačajnije prednosti se ogledaju u poboljšanju zdravlja mozga. Ovo istraživanje se fokusiralo na kognitivne sposobnosti, uključujući pamćenje i koncentraciju, i pratilo je 1.683 osobe starije od 62 godine tokom pet godina.

Rezultati su pokazali da su ispitanici u dobi od 75 do 90 godina koji su održavali intimne odnose najmanje jednom nedeljno tokom pet godina postigli bolje rezultate na testovima mozga u poređenju s onima koji to nisu činili. Ovaj fenomen je povezan s činjenicom da redovni intimni odnosi mogu smanjiti rizik od kognitivnog opadanja, uključujući i demenciju. "Ovo je posebno značajno u starijoj dobi, jer starije osobe često postaju fizički neaktivne s godinama, što dovodi do povećane sedelačke aktivnosti", istakli su istraživači.

Takođe, naučnici su naglasili da intimni odnosi mogu značajno smanjiti stres i stimulisati oslobađanje hormona zadovoljstva, poput dopamina. Na kraju, ova studija sugeriše da održavanje intimnih odnosa jednom nedeljno u starijoj dobi ima pozitivan uticaj na opšte zdravlje.