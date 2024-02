Samo TRI ODSTO ljudi ima slovo X na dlanu: Ako ste i vi među njima, evo po čemu ste posebni

Tek 3% ljudi ima slovo X na dlanu. Imao ga je i Aleksandar Veliki i uspeo je da osvoji ogromno prostranastvo. Nije reč o gatanju iz dlana. Reč je o drevnoj metodi koju su koristili stari Egipćani i Grci za proricanje nečije sudbine…

Zapravo, poslednji poznati zapis ove drevne metode spominje se u doba Aleksandra Velikog – naime, kraljevski savetnici složili su se da će Aleksandar biti najveći vođa tog doba, jer na oba dlana ima vidljivo slovo X.



STI univerzitet u Moskvi objavio je njihovo nedavno istraživanje pod naslovom „Misterija znaka X na dlanu i formula duhovne nauke“ u kojem je učestvovalo više od dva miliona ljudi širom sveta. Cilj je bio shvatiti povezanost znaka X i sudbine ispitanika. Otkrili su da su svi sa slovom X na oba dlana bili najznačajniji ljudi među tih dva miliona ispitanika, među kojima su bili predsednici Vladimir Putin te Abraham Linkoln.

Osobe sa slovom X na oba dlana najsnažniji su likovi i njihova sudbina uvek je najbolja i nikad ne zahteva planiranje. Dok neki ljudi planiraju uspeh svakodnevno tokom celog dana, ljudima sa slovom X na dlanu ne treba plan za uspeh. Samo je pitanje vremena kad će se uspeh dogoditi.

Here’s What The Letter X On Your Palm Reveals About Your Personality https://t.co/7Fsud1bSVe pic.twitter.com/WGezgGprzU