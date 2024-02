MUŽ VARAO TRUDNU ŽENU - Pronašla poruke u njegovom telefonu, a kad je saznala sa kim, jedva je preživela

Jedna trudnica je ostala šokirana nakon što je otkrila da je muž vara, ali najgore u svemu tome je to što je ta ljubavnica njena majka, piše The Mirror.

Ona je naletela na eksplicitne poruke između para na telefonu svog supruga, pa se zapitala treba li da se suoči sa njim i da mu kaže da je saznala za njegovu aferu.

Nesrećna žena je na Redditu otkrila: "Saznala sam da moj muž ima intimne odnose s mojom majkom. Iskreno ne znam kako bih reagovala. U četvrtom sam mesecu trudnoće i pokušavam da se ne stresiram jer je to loše za bebu".

Žena je sumnjala da je muž neveran, ali nikada nije mogla ni da zamisli da će "druga žena" biti njena majka. Prisetila se kako je bio oduševljen kad je objavila da je trudna i obasipao je nežnošću. Ali njegovo se ponašanje drastično promenilo dve nedelje kasnije.

"Ljubio me i govorio mi koliko je srećan što me ima, ali sada se promenio. Dve nedelje nakon moje objave trudnoće, prestao je da me grli i ljubi kao inače", otkrila je.

Pronašla je SMS poruke, snimke i fotografije

"Prestao je jede obroke koje sam mu pripremala nakon posla i rekao je da je već jeo neku brzu hranu ili tako nešto. Takođe sam primetila da je našu zajedničku fotografiju sklonio sa ekrana svog telefona. Nisam sigurna znači li to nešto, da budem iskrena. Saznala sam pre tri dana. Pregledala sam njegov telefon dok se tuširao i pronašla SMS poruke, videe i fotografije", ispričala je žena.

"Muka mi je kad se setim šta sam videla. To su bili snimci moje mame u donjem vešu, a on joj je odgovarao sličnim slikama", rekla je.

Ali ono što je trudnicu najviše zabolelo bila je poruka koju je poslala njena majka u kojoj je priznala svoju duboku ljubav i rekla da će njena ćerka morati da prihvati da su stvoreni jedno za drugo.

"Rekao je da bi možda trebalo da prestanu jer nije želeo da me povredi, ali moja majka je rekla da neću biti povređena sve dok to drže u tajnosti. Ali ono što me najviše razljutilo bila je poruka koju je ona poslala pre nekoliko dana. Citiraću to ovde tako da svako ko ovo čita može da shvati koliko je njihova afera ozbiljna", ispričala je trudnica.

Njena majka ne želi da raskine sa njenom suprugom

"Pisalo je: 'Volim te puno. Više nego što misliš. Pomogao si mi kad mi je preminuo voljeni suprug i zbog toga ti iskreno zahvaljujem. Znam da ti je teško da čuvaš ovakvu tajnu, i za mene je, takođe. Volim svoju ćerku svim svojim srcem, ali ona će na kraju morati da prihvati da se kod nas radi o ljubavi i da naša srca žele jedno drugo. Mislila sam da me niko nikad neće voleti jer sam samo stara žena, ali ti si mi pokazao kako da volim sebe i učinio da se ponovo osećam mladom. Nastavljamo da se zabavljamo i cenimo jedno drugo'", otkrila je.

Žena je rekla da joj je otac preminuo pre pet godina i da je njena majka odbijala ponovo da izlazi jer je on bio njena "večna i jedina ljubav".

"Skrhana sam i činjenica je da znam da su imali intimni odnos nakon te poruke jer je to bilo one noći kada se nije vratio kući do jedan ujutro zbog 'posla i plaćenog prekovremenog'", istakla je nesrećna žena.

"Pre suočavanja prvo razgovaraj sa advokatom"

"Zapravo sam povratila nakon što sam pročitala tu poruku. Poslala sam sebi skinšotove poruka i videe. Naravno, te poruke sam izbrisala s njegovog telefona kako bi izgledalo da mi nije ništa poslao. Otupela sam. Zbunjena sam. Jako sam povređena. Ne mogu ni da plačem jer odbijam da poverujem. Ovo dete u meni je iskreno jedina stvar koja me sprečava da se sukobim s njima. Bojim se da će suočavanje sada izazvati previše stresa i ljutnje i želim najbolje za sebe i dete. U ovom trenutku, sve što želim je da rodim svoje dete", napisala je skrhana trudnica.

Uskoro su se u komentarima javili ljudi koji su osudili ponašanje njenog supruga i njene majke.

"Oboje su odvratni i ne vole te kao što tvrde. Razotkrij ih oboje i vidi koliko je jaka njihova ljubav jedno prema drugome. Ne čuvaj njihove tajne. Ali pre suočavanja prvo razgovaraj sa advokatom. Ovo je velika izdaja i žao mi je što prolaziš kroz to", napisao je jedan od njih.

"Kontaktirajte advokata. Organizujte svoje finansije. Zacrtajte plan igre. Ako postoji neko kome možete da verujete, možda da se preselite kod te osobe. Nemojte ovo držati za sebe. Kada odlučite šta ćete učiniti (otići, izbaciti ga), neka svi znaju šta se događa. Ne dozvolite im da se izvuku", dodao je drugi.

"Tvoja majka te voli svim svojim srcem, a ipak spava sa tvojim mužem? Ne treba ti ta veštica ili taj propali muž u životu, samo se oslobodi i budi srećna sa svojom bebom", poručila joj je jedna komentatorka.