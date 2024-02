Kinoa - magično seme koje doprinosi vašem zdravlju!

Sve više recepata počinje da uvodi neke nove vrste namirnica na naše podneblje. Za neke smo čuli i lako ih nalazimo, oduševljeni ukusima i svojstvima, dok neke tek otkrivamo.

Današnja gastronomija navija za zdraviji način ishrane, u kome dominiraju razne vrste potaža i salate bogate raznovrsnim sastojcima. Jedna od namirnica koja se sve češće sreće u toplim i hladnim varivima ili obrok salatama je i neobična kinoa, koju je priroda darovala bogatim, i za nas vrednim, karakteristikama. Kinoa recepti se preporučuju kako zbog ukusa, tako i zbog zdravlja!

Šta je kinoa?

Kinoa ili Kvinoja je zeljasta biljka, koja se uzgaja pre svega zbog svojih jestivih semenki. Kinoa semenke bogate su proteinima, dijetalnim vlaknima, vitaminima B grupe i dijetalnim mineralima u količinama većim nego u mnogim drugim žitaricama.Ona svoje poreklo vodi iz andskog regiona severozapadne Južne Amerike, a prvi put se spominje još pre sedam hiljada godina ali, za ishranu stoke. Znamo da ne zvuči preterano privlačno ali, bilo je potrebno oko još tri hiljade godina da ljudi shvate da je ova semenka izuzetno korisna i za naše telo. Prvi koji su to primetili, pripadnici su napredne civilizacije iz okoline jezera Tikataka u Peruu i Boliviji, koji su je koristili u svakodnevnim jelima zajedno s krompirom ili kukuruzom, a mogla je čak zameniti hleb ili pirinač u slučajevima lošijih žetvi. Uz posebno odobrenje Dalay Lame, kinoa je počela da se gaji i na Tibetu, a danas dobro preživljava na morskoj obali ili mestima gde su ranije bile džungle. Postoji nekoliko vrsta kinoe: bež, crvena i crna, a većina useva gaji se na velikim nadmorskim visinama, u rasponu od 3000 metara iznad nivoa mora. Kinoa se smatra izuzetno čistom biljkom jer je zabranjeno koristiti genetski modifikovane organizme tokom uzgoja, čak ni da bi se odbranila od štetočina ili povećali prinosi.

Kinoa- nutritivna vrednost magičnog semena

Što se kalorija tiče, kinoa sadrži svega 120 kcal na 100 grama gotovog jela, a ima i nizak glikemijski indeks. Upravo zbog toga, ona je idealno jelo za one koji žele da izgube na težini ili održe zdrav način života. Njena glavna prednost su velike količine biljnog proteina, koji se lako i brzo apsorbuje. Pored toga, ima uravnotežen sastav minerala i vitamina . Cink, mangan, fosfor, kalcijum i drugi elementi prisutni su u sasvim dovoljnim količinama. Recimo, riba ima fosfora koliko i kinoa, a količina gvožđa je dvostruko veća nego kod pšenice. Kinoa je izvor i lecitina i selena koji sprečavaju razvoj raka. Zbog nedostatka glutena, pogodna je za alergije a ima gotovo sto posto probavljivosti!

Vegetarijanci i vegani je često koriste a preporučuje se i deci, trudnicama i osobama koje su izložene velikom intelektualnom naporu, jer pospešuje rad mozga.

Kako se priprema kinoa?

Kinoa ima čvrstu, pomalo čak i žilavu strukturu i orašasto-žitni ukus. Idealna je kao zamena za pirinač, kuskus i sočivo, kao i za krompir u kroketima, knedlama i drugim vrstama krompir-testa ili mase za pohovanje. Dodaje se u supe, čorbe, variva i ostala kuvana jela. Mlevena kinoa je odlična zamena za brašno u pripremi poslastica bez glutena.Pre pripreme, važno je dobro isprati sirovu kinou a može se potpoiti i u vodu desetak minuta pre samog kuvanja – 200gr kinoe stavite u 300-400 gr vode ili supe, i sačekajte da proključa pa smanjite temperaturu i dalje kuvajte na laganoj vatri u poklopljenom sudu 15-tak minuta dok kinoa ne omekša ili upije svu tečnost.

