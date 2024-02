MNOGI SE STIDE - Evo šta muškarci i žene zaista žele da kažu o seksu, ali im je neprijatno

Iako razgovor o seksu postaje sve otvoreniji u vezama, postoje ipak neke stvari koje im smetaju, ali o kojima ni muškarci ni žene još uvek ne žele da pričaju jer se jednostavno stide.

Trejsi Koks kaže da postoji nekolicina stvari na koje se svi žale u spavaćoj sobi. Britanska ekspertkinja za seks razgovarala je s ljudima o stvarima koje bi voleli da promene. Jedna žena je priznala da joj je dosta pokušaja njenog partnera da rekreiraju pornografiju, piše Daily Mail.

Šta je to što bi stvarno želeli da kažemo svom partneru o seksu, ali smo zabrinuti da ćemo povrediti njihova osećanja? Obično se misli na odgovore poput: ‘Budi nežniji/grublji’, ‘Daj mi više predigre’, ‘Češće vodimo ljubav’… Ali, ne ovaj put. Iznenadili biste se koliko su odgovori zapravo drugačiji od očekivanih, duboko emocionalniji, prenosi Večernji list.

Šta žene žele da kažu muškarcima?

Žene su sjajne u priznavanju svega kada je u pitanju seks. ‘Slušaj kad ti kažem šta volim, a šta ne. Ne volim uvek da stiskam grudi, na njih utiče doba meseca i mogu da bole. Rekao sam mu da me prvo pita, ali ipak, svaki put mu ruke idu prema njima i on ih snažno stisne. Ako se pobunim, on se iznenadi’, žali se jedna žena.

Nemojte biti tako ozbiljni u vezi sa seksom: žene vole da pokušavaju nove stvari, a ponekad ne uspeju. Smešno je kada stvari ne idu po planu i vaš partner treba da vidi smešnu stranu toga.

Prestanite da budete tako grubi: većina članaka o seksu kaže da su muškarci previše grubi sa svojim prstima.

Doživeti ženski orgazam nije tako teško: muškarci često kažu da razumeju koliko su žene komplikovane i da im je teško da dožive orgazam. Pa kako da doživim orgazam za manje od pet minuta sa pravom tehnikom, ljubavnikom ili vibratorom. Uz veštinu, osetljivost i vežbu, ženski orgazam je lako postići. Razlog njihovog pogrešnog mišljenja je taj što misle da je ispravna tehnika guranje penisa u i van vagine.

Zabrinutost zbog upotrebe lubrikanta: Dodavanje malo lubrikanta pre seksa žene praktikuju jer ih često požuruju za snošaj. Ako se momcima ne sviđa, neka nauče kako da pravilno uzbude ženu pre nego što počnu da prodiru u nju.

Samo stavite kondom i krenite: Postoje momci koji insistiraju da im partnerka stavi kondom. Zašto? Stavite to sami na sebe. Taj čin nikada neće biti seksi, zato prestanite da ga učinite privlačnim. Kondomi su i dalje samo neophodni.

Prestanite da pričate gluposti: Vaš partner vas stalno pita stvari tokom seksa. Nije kao da ste se tek upoznali, pa je stalno traženje potvrda i uveravanja nepotrebno.

Prestanite da budete opsednuti veličinom penisa: Opsednutost veličinom penisa može biti iscrpljujuća. Ne biste bili s njim da ne uživate u seksu i intimnosti. Da je manje gledao pornografiju, možda ne bi bio toliko opsednut veličinom.

Zaboravite pornografiju: ona vam ništa ne govori o tome šta žene žele i vole. Pitajte svog partnera isključivo šta voli, a šta ne voli. Svaka žena je drugačija.

Istuširajte se pre seksa: Možda mu neće smetati, želeće seks ujutru i pre nego što se umijete. Ali nekim ženama to smeta.

Šta bi muškarci hteli da žene znaju?

Vibrator ne čini ništa za njihov ego: „Moja žena me bukvalno lupka po glavi kad joj je dosta oralnog seksa i kaže ‘Zašto me ne pustiš da završim?’ Ovo je kod za ‘Izvadiću vibrator iz fioke'“, rekao je jedan čovek. Žene vole da gledate njen orgazam jer misle da je seksi, ali muškarcima ponekad nije lako da uživaju gledajući njen orgazam sa ‘mašinom’ sa kojom ne mogu da se takmiče. Za neke je to ponižavajuće.

Prestanite da pričate o veličini: Reći da veličina nije važna samo pojačava osećanja muškarca da jeste.

Započnite seks: Muškarce muči osećaj da moraju da naprave prve poteze, pa često misle da žene imaju seks sa njima samo da bi im udovoljile, a ne zato što to zaista žele. Osećaju se kao da mole za to, a to uopšte nije prijatan osećaj.

Ne ignorišite testise: muškarci vole kada im se pažnja obraća na testise. Oni vole kada se žene igraju sa njima.

Prestanite da budete tako lepe: „Znam da zvuči suludo, ali svima je očigledno da je mnogo privlačnija od mene. Još uvek ne mogu da shvatim zašto je izabrala mene jer je tako daleko iznad mene. Kada vidim njene noge omotane oko svog stomaka, osećam se loše zbog sebe. Brinem se kada imamo oralni seks ako primeti da mi opada kosa. Ironija je u tome što ona ne shvata da je lepa i uvek ističe da nije dovoljno mršava“, požalio se jedan čovek.

‘Pojačajte’ malo kada mu dajete „ručni posao“: Žene se često plaše da će povrediti partnera kada ih on zamoli da ga jače stisnu. Penis je tvrd i ne osećaju ga kada ste previše nežni.

Prestanite da se pretvarate: muškarci znaju kada se pretvarate, jer znaju kakvi ste kada doživite pravi orgazam. Što je još gore, mislite da oni zaista ne primećuju. Žene to uglavnom rade kada nisu raspoložene za seks, ali ne žele da ih razočaraju.

Nemoj me kriviti što gledam pornografiju: svi muškarci to rade, a ako kažu da ne gledaju, lažu. To rade muškarci i to nema veze sa seksom. Žene treba da prestanu da to uzimaju lično.

Našem seksu nedostaje uzbuđenja i strasti: žene često dolaze u krevet u svojoj kućnoj odeći, koju onda moraju da skinu, pa legnu i čekaju da partner nešto uradi. Moraju da je mole da ih na bilo koji način dodirne, a posle pet minuta neprijatne predigre pitaju ga da li je spreman. Iako jedva zagrejani, muškarci se slažu jer ne žele da prođe ova retka prilika. Posle požele jedno drugom laku noć… To je najtužniji seks koji su ikada imali i ponekad bi radije masturbirali nego prošli kroz njega.