Prevencija prehlade i virusa: činjenice ili obmane?

Strah od virusa raste kod svih ljudi. Ali, to je razumljivo, obzirom da su virusi rasprostranjeni i da jako brzo mutiraju.

Strah od virusa i imunitet

Šta možemo mi da uradimo za sebe? Rešenje je lako i jednostavno. Potrebno je pojačati naš imuni odgovor na viruse, bakterije i druge strane čestice. Naš imunološki sistem je za naučnike velika misterija. Zna se da je to složen, međusobno povezan sistem koji uključuje mnoge organe i funkcije. Postoji urođeni i stečeni imunitet.Urođeni imunitet predstavlja prvu liniju odbrane i sa njim se virusi prvo susreću kada se nađu u našem telu. Stečeni imunitet se stvara tokom celog života. On cilja viruse, bakterije i gljivice sa kojima je organizam već bio u kontaktu, stvara memorijske ćelije, tako da organizam može da prepozna patogene ako se ponovo pojave.

Prevencija virusa

Kao što je već spomenuto, virusi jako brzo mutiraju. Zato je važno zdravo se hraniti, puno voća i povrća, izbalansirane ishrane. Sve to pomaže imuni odgovor, koji se gradi kroz imunološke ćelije i enzime, kojima je potrebna hranljiva materija, kako bi efikasno funkcionisali. Treba da unosimo vitamine i minerale kao što su vitamin C i D, kao i B6, B12 i folnu kiselinu, zatim cink, bakar, gvožđe i selen, ali i neophodne amino i esencijalne masne kiseline. Njihov nedostatak dovodi do slabljenja imunološkog sistema i čini nas podložnijim infekcijama. Ali mi često zbog načina života ne uzimamo dovoljno iz hrane ove elemente. Stoga je poželjno uzeti nešto već pripremljeno i lako dostupno u apoteci.Ne zaboravite i fizičku aktvnost koja ima značaj u jačanju imuniteta. Lagane vežbe, hodanje, makar to bilo iz prostorije u prostoriju, ima značaja, samo da ne sedite ili ležite previše, ako to nije preporuka lekara.

Činjenice- jačanje prirodnog imuniteta

Činjenica: Cink je jedan od najznačajnijih elemenata za pojačanje imuniteta i prevenciju gripa i prehlada. Nekoliko studija je pokazalo da je uzimanje cinka smanjilo dužinu prehlade za jedan dan, posebno ako se uzima u roku od 24 sata od prvih znakova i simptoma prehlade. Takođe je dokazano da cink sprečava razmnožavanje rinovirusa i sprečava zadržavanje virusa u sluznici usne i nosne duplje. Ono što je zanimljivo jeste da je cink najefikasniji u obliku pastila, jer se cink duže zadržava i sprečava vezivanje virusa za sluznicu, a da je hemijski oblik cinka cink-citrat, jedan od onih koji se najbolje apsorbuju u organizmu.

PropoMucil® pastile sadrže cink, vitamin C, propolis i N-acetilcistein, koji sprečavaju vezivanje virusa za sluznicu grla i pojačavaju imunitet, a propolis pomaže u eliminaciji virusa.Činjenica: Pranje ruku je najbolja prevencija prehlade i gripa i prirodna odbrana od virusa. Takođe, redovno pranje ruku i korišćenje dezificijensa na bazi alkohola sprečavaju širenje virusa.Činjenica: Đumbir doprinosi prevenciji prehlade i gripa, a sastojak đumbira, gingerol će ublažiti bilo kakvo zapaljenje koje postoji na sluzokoži. Đumbir u kombinaciji sa medom će stimulisati vaš imunitet. Vitamin C će samo pojačati imunološko dejstvo đumbira. Da biste sprečili razvoj simptoma virusnih infekcija i doprineli jačanju vašeg imunog odgovora, u apoteci imate sve spremno i spakovano u jednoj kesici, PropoMucil® PretPrehlada- kombinacija prirodnih sastojaka đumbira, meda i propolisa.

Da li su ovo činjenice ili obmane? Važno je da verujete i redovno se pridržavate gore navedenih saveta, i tako pojačate svoj imunitet u svakodnevnoj borbi protiv virusa!

Autor: Pink.rs