DO OVOG PABA MOŽETE SAMO PEŠKE - Nalazi se u Ginisovoj knjizi rekorda, a ako dođete, čeka vas nagrada (VIDEO)

Škotski pab The Old Forge od prošle godine deli besplatno pivo svakom gostu. U pitanju je najudaljeniji objekat na kopnu Velike Britanije prema Ginisovoj knjizi rekorda, i do njega se stiže isključivo peške.

Besplatno pivo dobijate kao nagradu jer morate da pešačite dva dana po divljem i zabačenom terenu kog seku rečni brzaci i visoko rastinje. Pojedine trase na ruti penju se čak i do 1000 metara nadmorske visine.

The Old Forge nalazi se u selu Inveri (Inverie) na poluostrvu Knoidart (Knoydart) u severozapadnoj Škotskoj. Iako se do njega može doći i brodom iz mesta Malaig (Mallaig), u tom slučaju ostajete bez besplatnog piva jer niste ispunili zadatak. Morate aktivirati avanturistički duh.

Pored izazovnog terena, tu je možda još izazovnije vreme. Vremenski uslovi mogu biti izuzetno surovi, jaki vetrovi stalno duvaju a njih upotpunjuju iznenadne i obilne padavine. U pabu će vas čekati ale pivo sa 5.1% alkohola i diskretnim ukusima citrusa po imenu Trale.