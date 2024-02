Šta muškarci misle o provođenju zajedničkog vremena sa partnerom i prijateljima?

Na početku svake veze zaljubljenosti ne manjka. Brže bolje želimo da se pohvalimo svojim partnerom, uveliko naši prijatelji su čuli reči hvale za njega i samo se čeka momenat upoznavanje. Sve je to lepo, a onda kasnije dolazi druženje. I dok jedni praktikuju "mešanje" momka ili devojke sa društvom, drugi imaju drugačiji pogled na to.

Šta kažu Srbi? Da li njihovi partneri provode vreme sa njihovim društvom? Upravo se o tome zapitao jedan korisnik popularnog foruma. "Da li upoznajete svoje partnere sa svojim prijateljima tako da zajedno nekad možete da provodite vreme, a da nije ono isključivo odvajanje vremena za jedno ili drugo?", glasilo je pitanje ovog Srbina. Odgovori su bili različiti, a neki su podelili i lična iskustva.

"U braku sam dugo godina. Svi moji prijatelji se znaju sa mojom lepšom polovinom. Kada sam sa momcima i gledamo Đokovica, psujemo i pijemo pivo, to realno nije ambijent za lepšu polovinu. Nit bi ona želela da bude tu niti ja. Sa druge strane kada idemo do grada na stand up komediju tu svi povedu lepše polovine jer je ambijent takav i naravno svima bude ful", objasnio je na početku jedan Srbin.

"Naravno da ću da upoznam sa društvom i neki put da izblejimo zajedno, ali nikako nisam od onih koji vodi devojku svuda i isto ne volim kad drugi vode", dodao je drugi.

"Jednostavno imati nečiju devojku u muškom društvu menja celu dinamiku i cela grupa mora da se prilagođava toj devojci i malo koriguje svoje ponašanje", "Ne verujem da bih mogao, jer sa svim ljudima koje ne znam pokazujem jedno lice, a sa prijateljima drugo", "Ponekada izblejati da, kada situacija zahteva. Stalno... Postaje napor", "Zašto da ne, ali dozirano", "Mora da poznaje moje društvo. Šta ako mi se nešto desi (smeh)?", bili su još neki od komentara.

Ovi odgovori pokazuju raznolikost stavova među Srbima kada je u pitanju deljenje vremena između partnera i društva. Neki smatraju da je važno da se partneri integrišu u društvo i dele zajedničke aktivnosti, dok drugi preferiraju odvajanje vremena za muško ili žensko druženje. Očigledno je da postoji razumevanje da situacije mogu varirati i da doza prilagodljivosti igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže između partnerstva i prijateljstva.