Lekari upozoravaju da nikada ne radite ovo POSLE DORUČKA: Mnogi prave istu grešku

Svako ima svoju jutarnju rutinu, koja se može razlikovati od većine. I dok neko odmah posle buđenja, odlazi u kupatilo da bi obavio osnovnu ličnu higijenu, ima i onih kojima je doručak na prvom mestu.

Ako ste osoba koja doručkuje i odmah nakon toga pere zube, britanski doktor Majkl Mozli ima upozorenje za vas.

"Ako perete zube odmah nakon jela, to može oslabiti gleđ na zubima i stvoriti haos u ustima", tvrdi Mozli i savetuje da prvo operete zube ujutru, a zatim doručkujete, prenosi Miror.

"Da li neko pere zube pre doručka? Ovo je savet Američkog udruženja stomatologa. Ako to ne uradite ranije, trebalo bi da sačekate najmanje 30 minuta posle doručka u slučaju da kiselina iz obroka oslabi gleđ i ošteti četkanje“, napisao je Mozli u objavi na društvenoj mreži X.

Dr Kaled Kasem, glavni ortodont u Impresu, rekao je da pranje zuba odmah nakon jela može izazvati probleme.

"To je zato što kada doručkujete, kiselina u ustima slabi zubnu gleđ, što može dovesti do karijesa i drugih oralnih zdravstvenih problema", rekao je on.

Dr Kasem je takođe upozorio da bi to moglo dovesti do potrebe za lečenjem zuba u budućnosti.

U slučaju da ujutro volite da prvo uživate u kafi ili se vaš doručak sastoji od voća, Američka stomatološka asocijacija preporučuje da sačekate sat vremena nakon jela, pre nego što operete zube.

