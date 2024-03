Muškarci, dobre vesti: Veličina uopšte nije bitna jer ženama je ovo idealna dužina

Muškarci ne moraju da brinu, veličina zaista nije bitna jer žene zapravo više vole prosečne veličine, prema neobičnoj akademskoj studiji. Istraživači Univerziteta u Kentu procenili su popularnost 265 seksualnih igračaka, gledajući njihovu veličinu, materijal, cenu i kritike. Oni su zaključili da „žene ne pridaju veliko značenje veličini falusa“, ​​piše Dejli mejl.

Ovo je zasnovano na njihovom nalazu da veće ne znači nužno i bolje, podržavajući teoriju da žene nisu toliko zabrinute za veličinu. Možda nije iznenađujuće da su najpopularnije seksualne igračke bile najjeftinije. Ocenjeni proizvodi su se kretali u vrednosti od najmanje 12 evra do skoro 530 evra. Međutim, pišući u Journal of Sex Research, naučnici su rekli da one koje žene najviše vole imaju prosečnu veličinu od 12,32 centimetra.

Poređenja radi, prosečan penis u erekciji je dugačak oko 11,66 centimetara, prema studiji iz 2015. koja je obuhvatila više od 15.000 muškaraca. Utvrdili su da je dužina većine igračaka znatno duža od prosečnog penisa – 18 centimetara. To, međutim, „nije značajan pokazatelj popularnosti igračke“, napominju. Prosečna dužina penisa u erekciji je oko 13 centimetara. Pišući u časopisu, stručnjaci su otkrili: „Suprotno onome što smo očekivali, nismo našli nikakvu prednost prema proizvodima sa realističnim karakteristikama, osim prisustva zrnaste teksture, kada nismo kontrolisali cenu.“

Ali istraživači su priznali da su se oslanjali na samo jedno prosečno merenje veličine penisa da bi uporedili svoje nalaze. „Shvatamo da ova studija sama po sebi možda nije tačna s obzirom na mnoge metodološke poteškoće u određivanju prosečne veličine penisa, tako da može biti opravdan određeni oprez kada se razmatraju predstavljeni rezultati upoređujući naš uzorak sa ‘stvarnošću'“, dodali su, a prenosi Večernji.

Potražnja za onlajn prodajom seksualnih igračaka takođe je porasla tokom pandemije, s obzirom na karantin i zabranu kontakta. Međutim, hirurzi su dugo upozoravali na opasnosti takvih igračaka, jer stotine ljudi svake godine zahteva hitnu pomoć radi hitnog uklanjanja. Loše dizajnirani, bez sigurnosnih karakteristika dizajniranih da spreče da se izgube ili zaglave unutra, mogu dovesti do agonije umesto ekstaze.

