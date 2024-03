8 GODINA JE IŠLA KOD ISTE FRIZERKE, A ONDA JE SAZNALA JEZIVU ISTINU: Žao mi je što joj nisam slala cveće svaki...

Srpkinja koja je redovno išla kod frizerke i neobavezno sa njom ćaskala, nije mogla ni da sanja da sve tajne odaje osobi koja je u tajnoj vezi sa njenim, sada već bivšim suprugom.

Ispovest Srpkinje na Tviteru postala je viralna, te se od jutros deli brzinom munje na ovoj mreži. Glavni razlog se krije u tome što je frizerka kao ljubavnica njenog muža prenosila sve svom ljubavniku. Za razliku od bivšeg, kako je rekla, ona njega nikada nije prevarila tokom braka.

"Moj bivši muž je mene prevario sa mojom frizerkom koja me je šišala osam godina... mene i moju decu. I tako dok su oni mene varali ona je iz mene izvlačila razne informacije i prenosila njemu. Bukvalno špijunirala u njegovo ime da vidi da li ja njega varam, da li ja imam nekoga, da li se ja viđam sa nekim ili čujem sa nekim.

Naravno ja njega nisam varala nisam imala nikoga osim njega. I eto to vam govori o tome kakvog sam ja muža izabrala sa svoje 22 godine i koliko sam glupa i zaljubljena bila, a koliko je on bio u stvari lukav i prepreden. Sada mi je naravno sve to smešno i žao mi je što joj nisam slala cveće svaki dan sa zahvalnicom što me je ostavio zbog nje.", napisala je ona.

U komentarima koji su nastupili ispod objave, nametao se samo jedan odgovor - "bukvalno te je spasila".

"Spasila te je loših krajeva i lošeg muža"

"Dakle frizerka te je resila loših krajeva i lošeg muža. Hvala joj, sad lepo kod nekog gej frizera", glasio je jedan od komentara sa velikim brojem lajkova.

Na kraju, svi su se složili sa jednom konstatacijom - frizerka joj je svojim činom otvorila oči.

"Hvala Bogu pa se pojave te neke žene i otvore nam oči", glasio je jedan komentar sa kojim se složila i sama tviterašica čija je priča uzburkala.

