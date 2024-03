Vaš partner nosi neku traumu iz prošlosti: Evo kako da se nosite sa tim i postavite u odnosu sa njim

Mnogi muškarci imaju poteškoća da se emocionalno izraze. Društvene norme, rodni stereotipi i zastarela percepcija muškosti uče dečake i muškarce, svesno i nesvesno, da potiskuju svoje emocije i izbegavaju duboke rasprave o stvarima koje su im se desile u prošlosti.

Ovo ih drži usamljenima i izolovanima osim ako ne posegnu za pomoći od prijatelja od poverenja ili grupe za podršku.

Dobra vest je da kao njegov partner možete pomoći da mu pokažete ljubav i strpljenje kako bi mogao da vidi kako izgleda prava emocionalna podrška.

Evo kako pravilno voleti čoveka koji ima neku traumu iz prošlosti:

1. Naučite šta ga boli

Obratite pažnju na to kako govori o ljudima iz svoje prošlosti. Ovo će vam dati malu pozadinu o tome ko je doprineo njegovoj teškoj prošlosti i šta da izbegavate kako ga ne biste povredili.

2. Pronađite njegove pokretače posmatranjem

Obavezno ih izbegavajte. To mogu biti radnje ili ponašanja kojih morate da postanete samosvesni i da budete svesni dok ste u njegovoj blizini.

3. Ne osuđujte ga i ne kritikujte ga

Prihvati ga. Neka vaše prisustvo bude bezbedno i udobno.

4. Pokažite mu male gestove uvažavanja

Ponesite njegov omiljeni slatkiš ili sladoled kući. Nasumično mu kupite nešto malo za šta znate da će mu se svideti.

5. Dajte mu do znanja da razmišljate o njemu

Šaljite mu nasumične poruke da biste mu rekli da razmišljate o njemu, da ga volite, da vam nedostaje i tako dalje.

6. Dozvolite mu tišinu

Možda ima trenutaka kada on uopšte ne želi da priča i to je u redu. Ako mu je prijatno da to radite, sedite sa njim. Zagrlite ga. Vaše neverbalno ponašanje će mu dati do znanja da ste tu za njega kada bude spreman.

7. Idite tempom kojim se oboje osećate prijatno

Možda želite da napredujete u vezi, a on možda još nije tu, ili obrnuto. Budite strpljivi. Vreme će za njega napraviti razliku.

8. Ne pritiskajte ga

Ne pritiskajte ga da priča o bilo čemu za šta nije spreman. Možda mu još nije dovoljno udobno ili mu je teško da priča o svojoj prošlosti. Pokažite mu ovo i zaslužićete njegovu ljubav i poštovanje.

Budite sigurni da se oseća kao da dolazi sa prtljagom. On se već oseća kao da ga vuče svuda gde krene. Pokažite poštovanje i prihvatanje. Ponašajte se prema njemu onako kako želite da se prema vama ponašaju.

9. Pokažite poštovanje

Ako odluči da vam kaže nešto o sebi ili svom životu, nemojte ga osuđivati. Napravite udobno i bezbedno mesto za sebe i svog partnera. Takođe možete pokazati poštovanje tako što ćete pitati za njegovo mišljenje o nečemu. To pokazuje da ga cenite.

Ako treba doneti odluke sa njegove strane, ohrabrite i podržite njegovu odluku bez osuđivanja ili kritike. Obavezno se bavite stvarima mirno i s poštovanjem jer njegova prošlost može uključivati emocionalno zlostavljanje i nepoštovanje. Budite svesni kako govorite i kako to izgovarate.

Oni koji su bili u vezama sa muškarcima koji ne znaju kako da verbalizuju ili objasne zlostavljanje u svojoj prošlosti ili emocije povezane sa tom traumom često se osećaju izolovano i usamljeno dok pokušavaju da to sami shvate. Bez obzira na to koliko ste se duboko zaljubili u njega, brakovi i veze sa muškarcima koji pokazuju znakove i simptome posttraumatskog stresnog sindroma mogu biti teški, a znati kako da kažete „Volim te“ na način da se on oseća bezbednim ponekad se može osećati blisko do nemoguće.

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je „stanje mentalnog zdravlja koje je izazvano zastrašujućim događajem — bilo da ga doživite ili ste mu svedoci. Simptomi mogu uključivati flešbekove, noćne more i tešku anksioznost, kao i nekontrolisane misli o tom događaju“.

Kao i u svakoj vezi, morate da razjasnite stvari sa njim. Ako niste sigurni da li je nešto okidač za njega ili ne, zamolite ga da o tome razgovara sa vama radije nego da sami donosite zaključak o tome da li jeste ili nije. Time otvarate vrata za komunikaciju o teškim temama.

Pokušajte da ne posmatrate njegov bol kao "prtljag".

Kako starimo, veća je verovatnoća da smo svi iskusili bol u životu. Nije ničije mesto da osuđuje drugog zbog onoga kroz šta su prošli, zato nemojte osuđivati svog partnera i ne budite frustrirani kada vam ne može tačno reći kako mu možete olakšati da se nosi sa svojom traumatičnom prošlošću. Istina je da on verovatno i sam ne zna odgovor. I umesto da koristite reči, pokušajte da koristite radnje koje imaju za cilj da mu pokažete kakav je osećaj biti voljen i prihvaćen takav kakav jeste. Odnosite se prema njemu sa istim poštovanjem i dostojanstvom sa kojim želite da se on odnosi prema vama.