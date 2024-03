Za i protiv: Da li su kafa i jaja zaista najbolja kombinacija za doručak?!

Jaja su zdrava i hranljiva namirnica za doručak, jer su odličan izvor vitamina i proteina. Ipak, ako ste skloni da ih jedete uz jutarnju šoljicu kafe, onda bi trebalo da znate kako ova kombinacija može da utiče na organizam.

Prema rečima stručnjaka za ishranu, ne dobijate punu korist od hranljivih materija iz jaja.

„Jaja i kafa imaju svoje individualne prednosti i mogu da se smatraju dobrim izborom za doručak. Jaja su izvor proteina, zdravih masti, vitamina i minerala. Kafa je poznata po visokom sadržaju kofeina koji daje stimulativne efekte“, kaže dijetetičarka Prija Bansal iz bolnice Apollo u Delhiju.

Ipak, kada se kombinuju, dr Bansal upozorava da nekoliko faktora mogu da dovedu do potencijalnih neželjenih efekata kod pojedinih osoba. Na primer, kada se jaja i kafa ili čaj konzumiraju zajedno, oni mogu da ometaju apsorpciju esencijalnih hranljivih materija. Prema rečima dr Bansal, kafa sadrži jedinjenja koja se zovu tanini i polifenoli, koji mogu da spreče apsorpciju gvožđa i kalcijuma koji se nalaze u jajima. To potvrđuju i stručnjaci za ishranu u Prepped Pots-u, koji nas savetuju da ne pijemo kafu ili čaj najmanje sat vremena nakon što smo jeli jaja, kako prenosi Huffington Post.

To nije sve. Kombinovanje jaja i kafe može da dovede do probavne nelagodnosti, prenosi OnlyMyHealth. To je zato što i jaja i kafa mogu da stimulišu proizvodnju želudačne kiseline, što može da dovede do refluksa kiseline. Pored toga, i jaja i kafa imaju diuretička svojstva, što znači da mogu da vas dovedu do toga da više idete u WC. Dakle, trebalo bi da vodite računa da pijete više vode, posebno ako jedete i pijete ove dve namirnice zajedno.