Marfijev i još četiri zakona: Ako ih savladate, samo nebo će vam biti granica

Svi smo u školi učili zakone fizike, hemije i matematike i oni nasm objašnjavaju kako svet funkcioniše, ali da biste bili uspešni u životu, trebalo bi da znate još nekoliko zakona koji olakšavaju svakodnevicu i pomažu čoveku da uspe u svim aspektima njegovog života.

1. Marfijev zakon

Za ovaj, Marfijev zakon verovatno ste već čuuli a njega definiše popularna izreka koja glasi: "Sve što može da pođe naopako, poći će naopako". Koristi se za opisivanje tendencije da naizgled beznačajne i lako sprečive greške imaju značajne negativne efekte. To je najčešće objašenjeno situacijom da ako jedete hleb namazan nutelom i on vam padne iz ruke, gotovo uvek će pasti na stranu gde je krem i nećete moći da ga pojedete. Ili, čekate autobus pola sata i baš kad ste krenuli peške, posle minutm naišla su dva komada. Ili pak firma vas pošalje na more par dana a baš tad bude provala oblaka, pad temperature i vi ne možete da se kupate.

Edvard A. Marfi junior, po kojem je ovaj zakon dobio ime. rođen je 1917. godine i bio je jedan od istaknutih inženjera u američkom vazduhoplovstvu koji je sprovodio eksperimente na raketama 1949. godine. Ideja koja stoji iza Marfijevog zakona jeste da se naglasi važnost pripreme za najgore i da se ljudi ohrabre da preduzmu proaktivne mere kako bi sprečili pojavu problema.

2. Kidlinov zakon

Kidlinov zakon se zasnova na sledećoj izjavi:

"Ako možete jasno da zapišete problem, onda je stvar napola rešena“ i ovo je, rekli bismo, možda najbolji zakon od svih. Izjava je jasno prikazana i omogućava osobi da se koncentriše na razumevanje problema pre nego što ga reši.

Pre nego što počnete s razvijanjem ideje za rešenje nekog problema.osnovno je da sve isplanirate. A da biste mogli dobro da isplanirate, najbolje je da sve zapišete na papir jer ćete tako najbolje sagledati sve segmente i tok savladavanja vašeg puta do cilja.

3. Gilbertov zakon

Gilbert Lafajet Lovs. američki političar, izdavač novina i biznismen, tvorac je izjave: "Najveći problem s poslom je to što vam niko ne govori šta da radite".

U vašem svakodnevnom radu na projektu, nije da vaš kolega nije tu da vam pomogne ili stariji nisu tu da vas vode, ali na kraju dana vi ste odgovorni da efikasno završite posao. Ne treba samo slediti definisani pristup već treba razmišljati van okvira i mogućih rešenja problema, a to je ono što Gilbertov zakon kaže da vam niko neće reći šta da radite i kako da to uradite savršeno. Zato morate naučiti sami da to radite.

4. Vilsonov zakon

Ovaj zakon glasi: "Ako dajete prednost znanju i talentu, novac će uvek doći“, a možemo reći da važi za sve - i zaposlene i poslodavce. Za zaposlenog, ako ste ažurni, imate definisan cilj i fokusirate se na učenje, onda vas niko ne može pobediti i nikada niste bez posla. Fokusirajući se na razvoj svojih veština i sposobnosti i sticanje znanja u oblastima koje su vredne i tražene, povećavate svoje šanse za uspeh i verovatnoću da budete u mogućnosti da dobijete veću platu i beneficije. Slično za zaposlenog, ako poštuje svog zaposlenog i bira, neguje i nagrađuje njegov pravi talenat, on nikada neće ostati bez dobrih zaposlenih a posao će biti dobro urađen.

5. Foklandski zakon

Ovaj zakon glasi: "Ako ne morate da donosite odluku, nemojte donositi odluku". Verovali ili ne, suprotno ustaljenom verovanju "Što možeš danas ne ostavljaj za sutra", odlaganje donošenja odluka može biti efikasna strategija u nekim slučajevima, posebno ako odluka nije hitna ili ako nema dovoljno dostupnih informacija za donošenje adekvatnog izbora. Ovo vam može omogućiti da prikupite više informacija, razmotrite različite opcije i odmerite potencijalne rizike i koristi svake opcije.