Bose noge samo na plaži: Lekari objašnjavaju zašto treba da nosite cipele u zatvorenom prostoru

S porastom rada od kuće, sve više ljudi hodaju bosi po ceo dan - i sve više ljudi doživljava bolove u stopalima. Dr Prija Partasarati, specijalista za stopala u Silver Springu, kaže da je u poslednjih nekoliko godina došlo do "značajnog porasta“ ljudi koji doživljavaju bol u stopalima.

Međutim, postoji jednostavan način da izbegnete bolove, naprezanja i stresne frakture - nosite cipele unutra. "To čini veliku razliku“, kaže dr Partasarati i dodaje dda ljudi obično ne shvataju koliko vremena provode hodajući bosi po tvrdim podovima dok su kod kuće.

Zdravstveni problemi

A pošto tvrdi podovi ne pružaju nikakvu podršku ni apsorpciju pritiska, to pogađa masni jastučić stopala – tanak sloj masti ispod loptice stopala i pete. Kad ponavljate pritisak na stopalo nedeljama i mesecima, to može izazvati upalu i na kraju dovesti do većih problema, poput plantarnog fasciitisa ili upale Ahilove pete.

"Bol može da migrira nagore, izazivajući bol u kolenima, kukovima i leđima“, kaže dr Partasarati. "Nije predviđeno da čovek stalno hoda po drvenim podovima. To se veoma razlikuje od hodanja po mekom, travnatom terenu ili plaži”, kaže ona za Time.

Nije svaka cipela adekvatna

Ali, imajte na umu da neće odgovarati bilo koja cipela. Ako prevrnete cipele naopačke i otkrijete da su đonovi istrošeni, to znači da su neravne i da vam treba novi par. Svako ima prirodni svod stopala, ili ako ima ravna stopala, potreban mu je svod. Papuče bi mogle biti u redu, ali možda ne pružaju odgovarajuću podršku koja vam je potrebna. Par sa anatomskim đonom će pružiti odgovarajuću podršku za luk.

Dakle, kada uđete kući, skinite cipele za spolja i pređite u obuću za unutra.