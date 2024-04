Kako da brzo UTONETE U SAN i pobedite nesanicu? Ovo morate da uradite čim legnete u krevet!

Čuveni voditelj i doktor Majkl Mozli, poznat po svojim dijetama, ovog puta se osvrnuo na spavanje.

Kako nam je stiglo proleće, sa njim i prolećni umor, važno je znati kako da se kvalitetno odmorimo.

Mnogi ljudi muče muku sa spavanjem, među kojima je najgora insomnija(nesanica).

Insomnija predstavlja poteškoću da osoba utone u san i spava dovoljno kako bi sutradan bila odmorna. Međutim, dr Mozli ima kroistan savet kako brzo da zaspite. Dodaje da je kvalitetan san veoma važan za sagorevanje kalorija.„Buđenje pre vremena, u sred noći, može da ukaže na probeleme sa cirkadijalnim satom, a jedno od najboljih rešenja za to je da se ujutru izložite jakom svetlu. Zato izađite napolje, idite u brzu šetnju ili ako nemate mnogo vremena, pokušajte da provedete najmanje 10 minuta napolju svakog dana“, savetuje doktor za Miror.

Kako se i sam susretao sa problemom spavanja, tačnije apneom, pronašao je način kako brže da se uspava. U pitanju je tehnika disanja 4-2-4. Šta to znači? Prvo što treba da uradite jeste da se udobno smestite u krevet, legnete na leđa i stavite jednu ruku na grudi, a drugu na stomak. Zatim, udahnite duboko iz stomaka i brojite do 4, zadržite dah do 2 i izdahnite brojeći do 4 ponovo. To je odličan naćin da opustite telo, ističe dr Mozli kojem je ova tehnika pomogla.