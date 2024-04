Kada je intimni odnos kraći od ovoliko minuta, suočavate se sa ozbiljnim problemom

Nedavne studije su potvrdile da seksualni odnos u proseku traje oko sedam minuta. Međutim, seksolog dr. Hari Fiš, specijalista za muške seksualne probleme, tvrdi da i sedam minuta može biti previše. U istraživanju za svoju knjigu "Gola istina - Ultimativno seksualno obrazovanje za odrasle", otkrio je da čak 43 odsto parova u proseku ne vodi ljubav duže od dva minuta, navodi australijski 'Star observer'.

Dr. Fiš ističe muškarce kao glavne "krivce" za to, posebno naglašavajući preuranjenu ejakulaciju kao stanje u kojem seksualno uzbuđenje ne može biti kontrolisano duže od jednog minuta. On takođe naglašava da više od 90 odsto žena ne može postići orgazam u roku od dva minuta, što znači da u takvim brzim seksualnim odnosima njihovo zadovoljstvo definitivno trpi. Dok postoje parovi koji mogu da vode ljubav i do sat vremena, veći je broj onih čije su strastvene seanse vrlo kratke, ocenjuje dr. Fiš.

Što se tiče kada treba potražiti medicinsku pomoć, on naglašava da bi muškarci koji ne mogu da odlože orgazam posle dva minuta seksa, kao i oni koji ne uspevaju da ga dožive čak i posle 40 minuta, trebalo da posete lekara, jer ti problemi mogu biti ublaženi.