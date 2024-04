OBRATITE PAŽNJU - Ovih pet osobina letačko osoblje voli kod putnika

Dobra komunikacija između letačkog osoblja i putnika u avionu je preduslov za lagodan i bezbedan let, ali se dešava da putnici jednostavno ne poznaju osnovna pravila bontona u avionu.

Srećom, jedna stjuardesa je podelila 5 osnovnih osobina putnika koje se vrlo cene.

Avionski saobraćaj je danas svakodnevica, ali su bez obzira na to pojedini putnici i dalje neinformisani o osnovnoj kulturi na letu i ponašanju u avionu. U jednom od prethodnih tekstova pisali smo o tome šta to stjuardese nikada ne bi radile da se na letu nađu kao putnici, a današnja tema je nešto drugačija i govori o tome koje su to osobine putnika posebno na ceni kod letačkog osoblja. O "zelenim zastavicama" kod putnika na svom TikTok nalogu govorila je stjuardesa Ameriken Erlajnsa, Destani Armstrong.

Pozdravljanje stjuarda i stjuardesa

Baš kao što kad uđete u kuću, kancelariju ili prodavnicu kažete "Dobar dan" onima koji su unutra, tako bi trebalo da se pozdravljate i sa letačkim osobljem koje vas dočekuje na ulazu u avion. Iako je ovo opšta kultura, mnogi putnici ne obraćaju pažnju na stjuarde i stjuardese na vratima aviona, već samo prođu pored njih ka svojim sedištima.

Smeštanje prtljaga u fioke iznad sedišta

Fioke iznad sedišta namenjene su za skladištenje prtljaga tokom leta, ali većina putnika ne obraća pažnju na to kako pakuje svoje kofere ili rančeve unutra, već samo nabaca stvari bez ikakvog reda. Time se ne samo smanjuje raspoloživ prostor unutar fioka, već i ugrožava bezbednost letačkog osoblja ili putnika, budući da se može desiti da stvari odatle ispadnu prilikom otvaranja i padnu nekome na glavu.

Spremnost prilikom naručivanja pića ili hrane

Sasvim je u redu da tokom leta slušate muziku, gledate film ili čitate knjigu, ali kada vidite da se stjuardi ili stjuardese spremaju da posluže piće ili hranu, odložite sve što radite na tih par minuta. Osim što ćete time ukazati poštovanje "domaćinima" na letu, olakšaćete im i posao, jer neće morati da vam ponavljaju šta imaju u ponudi ili da se vraćaju unazad samo kako bi vas uslužili.

Poštovanje prostora i traženje dozvole za ulazak u kuhinju

Kuhinjice koje se nalaze u avionu su idealne za druženje tokom leta - dovoljno su velike da se u njima istovremeno može nalaziti nekoliko putnika, ai i dovoljno prostrane za brzinsko istezanje nakon nekoliko sati neprekidnog sedenja. Ipak, većina putnika zanemari ono najvažnije - kuhinje u avionu su radno mesto letačkog osoblja. Zato ukoliko želite da se u njima nalazite uvek proverite sa stjuardima da li im smetate i potrudite se da ih ne ometate u poslu.

Posedovanje dobrih manira

Posedovanje dobrih manira uopšte ne bi trebalo naglašavati, ali se iz praktičnih primera može zaključiti da pojedini putnici uopšte ne mare za to. Naročito roditelji koji putuju sa malom decom i koji o njima ne vode računa i dopuštaju im da viču, trče po avionu i ponašaju se kao kod svoje kuće. U očima letačkog osoblja bićete iznad ostalih samo ukoliko povedete računa o tome da kada nešto tražite to zatražite lepo, uz "Molim vas", "Budite ljubazni" i "Hvala".