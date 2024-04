'DUGO SAM U BRAKU, ŽENA ME VIŠE NE PRIVLAČI I NEMA STRASTI U KREVETU' - Ispovest sredovečnog muškarca šokirala mnoge

Mnogi će poštenje sredovečnog muškarca, koji javno pita kako da reši problem u krevetu jer ga žena više fizički ne privlači, naći za snishodljivo i bestidno.

Ali u stvari, sve što on navodi ilustruje ono što mnogi muškarci doživljavaju, ali se plaše da iskažu iako bi trebalo zbog braka.

„Oženjen sam mnogo godina i još uvek volim svoju ženu, ali majčinstvo i starenje su uzeli danak na njenom telu. Borim se sam sa sobom i želim da osetim privlačnost koju sam oduvek osećao prema njoj, ali ne mogu da si pomognem. Ona se naljuti zbog toga, frustrirana je, ali ja jednostavno ne mogu sebi pomoći“, piše anonimni čitalac Gardijana psihologu i životnom savetniku.

„Uprkos našim naporima, ne ide nam dobro, problem je u meni. Ne znam šta da uradim da vratim iskru, počinjem ozbiljno da brinem za naš brak jer vidim da bi ovaj problem mogao eskalirati. Molim za bilo kakav savet koji bi mi mogao pomoći, nisam bio svestan da će mi vizuelni problem ikada postati tolika prepreka“, zaključuje on svoj apel za pomoć.

"Hvala na iskrenosti"

Bračna savetnica Pamela Stivenson Koneli zahvalila mu se na javnom nastupu i poštenju, jer se malo muškaraca usuđuje da krene ovim putem rešavanja problema sa svojim suprugama, a mnogi imaju isti problem.

„Neprijatna je i nepoželjna činjenica da svaka promena u izgledu partnera – posebno kod onih koji su vizuelno osetljivi – može izazvati promenu fizičke privlačnosti. Ono što je još važnije jeste psihološka promena do koje može doći kada muškarac počne da svoju ženu doživljava pre svega kao majku, a ne kao ljubavnicu“.

„To zaista može biti poražavajuće za njega. On to može doživeti kao dubok gubitak (ponekad dovodi do depresije). Za neke to može biti posledica nesvesnih osećanja kada svoju ženu kao figuru u porodici (koja uključuje i decu) dovode u vezu sa tabuom incesta, što prirodno smanjuje interesovanje za partnera u tom smislu“, odgovara Koneli.

"Seti se dana udvaranja"

„Kao par, za vas bi bilo korisno da pronađete načine da ponovo zapalite romansu. Setite se kako ste se udvarali svojoj ženi kada ste bili mladi. Na primer, nađite vremena samo za vas dvoje. Pozovite je na večeru, obucite se i pokažite uzbuđenje što idete na 'sastanak'. Drži je za ruku.

Ako ste ozbiljnih godina, možda vam se ne ide u diskoteku posle večere, ali zašto ne biste sedeli još malo u kafani gde se pušta muzika vaše mladosti?" „Budite uporni i smatrajte ovo važnim trenutkom kada se kao muškarac treba suočiti sa izazovom dostizanja veće zrelosti, kada treba da budete strpljivi. Pokušajte da prepoznate i poštujete nove životne faze u koje oboje ulazite.

U ovom trenutku nemojte vršiti pritisak na sebe ili nju da biste postigli ljubavnu eksploziju, jer verujte mi, najverovatnije će se sve rešiti kada oboje ne budete morali da budete pod tolikim pritiskom onog 'sada i sada ja moraju'“, zaključuje savetnik.