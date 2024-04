Zašto nije uvek dobro biti prijateljski nastrojen prema svima: Ovih 10 razloga pokazuje da to može imati nepovoljne posledice

Ako činite sve da udovoljite drugima i zanemarite svoja osećanja, moguće je da ćete na kraju živeti potpuno drugačijim životom - onim koji su drugi uredili.

Mnogi ljudi su od detinjstva uvereni da se dobro uvek dobrim vraća i da će ih ljudi lepo tretirati ako se oni prema njima ponašaju najbolje što mogu. Nažalost, to često nije tačno.

Jednostavno rečeno, nisu svi ljudi su isti, ne oseća svako potrebu i ne ume da bude ljubazan. Sa druge strane, neki ljudi, uprkos svemu, žele da budu dobri prema svima. Međutim, često se ispostavi da je to loše za njih same.Evo 10 razloga zašto nije dobro biti dobar prema svima:

Ljudi vas iskorišćavaju

Ako ste uvek dobri prema ljudima, samo je pitanje vremena kada će neko odlučiti da iskoristi vašu dobrotu i nanese vam finansijsku, psihičku ili fizičku štetu. Lako će vas prevariti, jer dobar čovek ne može ni da zamisli da bi mu neko mogao nauditi.

Smatraju vas slabićem

Dobri ljudi retko odbijaju zahteve drugih. Zbog toga ih oni na kraju smatraju slabima. I zaista, morate biti jaka osoba da biste odbili zahtev za pomoć. Ako vi, dobra osoba, ne znate kako da kažete „ne“, onda se to može shvatiti kao znak slabosti.

Imate nerealna očekivanja

Dobri ljudi veruju da su svi drugi dobri kao oni. Ovo, naravno, nije tačno. Samo zato što se prema svima dobro ponašate ne znači da i oni moraju da rade isto. Vreme je da promenite svoja očekivanja.

Ljudi vam ne veruju da ste toliko dobri

Ako ste zaista dobra osoba, možda ćete otkriti da neki ljudi jednostavno ne veruju u to. Neki od njih će misliti da ste ljubazni prema drugima jer imate skrivene motive.

Ljudi će vas zvati samo kada im nešto treba

Odnosi treba da se grade na ravnopravnoj osnovi, obe strane treba da ulažu jednake napore u njih. Ako ste previše fina osoba, možete doći u situaciju da vas se prijatelji sete samo kada im nešto treba od vas.

Privlačite ljude u nevolji

Po pravilu, ljudi koji su previše fini ponašaju se isto prema svakome koga sretnu. To znači da zapravo ne umete da udaljite ljude koji se ne uklapaju u vašu ideju o prijateljstvu. Ovo ostavlja vrata širom otvorena za svakoga, a vaša fina priroda će privući ljude sa problemima.

Možda ste depresivni

Previše ljubazni ljudi imaju tendenciju da na prvo mesto stavljaju potrebe drugih ljudi. Ovo se može opisati kao "lepo ponašanje", ali kada vaš primarni cilj postane pomaganje drugima i zanemarivanje sopstvenih potreba, može biti da imate nisko samopoštovanje i da lakše padnete u depresiju.

Lakše se odajete porocima

Kada počnete da mislite da imate nisko samopoštovanje, poželećete da ispunite ovu prazninu nečim - na primer, drogom, alkoholom, ili nekim drugim porokom. Kada ne cenite sebe, tražite način da se osećate bolje.

Prestajete da budete dobri prema sebi

Veoma je lako zaboraviti na sebe kada ste previše ljubazni prema drugim ljudima. Ako ovo ne kontrolišete, možete pregoreti i postati duboko depresivni. Kada sve svoje vreme provodite dajući, to može da vas odvrati od sopstvenih potreba i da dovede do problema, od ravnodušnosti do prejedanja.

Drugi ljudi će početi da odlučuju umesto vas kako treba da živite

Ako činite sve da udovoljite drugima i zanemarite svoja osećanja, moguće je da ćete na kraju živeti potpuno drugačijim životom. Ne priznavajući svoja osećanja, nade, izbore i želje, dozvoljavate drugima da definišu vaš život.

Nema ništa loše u želji da se prema ljudima ponašate dobro, ali nemojte to činiti na sopstvenu štetu.