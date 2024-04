Koliko god da ste otvoreni i iskreni ove tri tajne će vam muškarac prećutati

Svi znamo koliko je u vezi važan iskren i otvoren odnos. Tome pomažu dobra komunikacija i razgovor o svemu. U tom slučaju dolazi do manje nesuglasica i skrivanja istine.

Ipak, jedno morate da znate - ma koliko vodili otvorene razgovore, muškarci, određene stvari, ipak neće želeti da priznaju, niti će ih prvi reći.

Ako vam se sada uključuje dugme za paniku, nema potrebe jer to nisu previše ozbiljne stvari. Ali oni će ih jednostavno prećutati.

"Volimo da gledamo druge žene"

Hmm, jasno da imaju oči. Činjenica je da muškarci vole da pogledaju zgodnu ženu i okrenu se za njom. To je urođena reakcija, potpuno van kontrole, i što je još važnije - sasvim je nebitna. Nemojte to uzimati k srcu. Svaki normalan muškarac ima potrebu da gleda druge žene, a sve dok je samo to u pitanju, zaista nema razloga za brigu. Uostalom, i mi žene volimo da pogledamo zgodnog muškarca.

"Super je što izlaziš sa drugaricama"

Da, znaju muškarci da je OK kada njihova devojka izlazi sa prijateljicama. Vole oni da provode vreme sami - izađu sa muškim društvom, igraju igrice na kompjuteru. Ali, više bi voleli da ste kod mame nego što ste sa prijateljicama u provodu. Ipak, mala odsutnost je dobra. Više ćete se voleti.

"Primećujem kada te drugi muškarci gledaju"

Vi ste primetili da vas je muškarac u prolazu odmerio, a vaš dragi gleda napred i nije ni trepnuo. Možda se ponekad i prave da ne vide, ali zapravo sve snimaju i sve vide. To u muškarcima izaziva osećaj koji je između ponosa i ljubomore.