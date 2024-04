Ne trujte se tabletama za smirenje: Jedna šolja ovog čaja otklanja sav stres i napetost

Usled intenzivnog stresa mnogi ljudi zloupotrebljavaju sedative, lekove koje bi trebalo da preporuči i prepiše isključivo lekar.

Koji prirodni preparati u situacijama uznemirenosti i nervoze mogu da opuste i smire kao klasični sedativi u objasnila je za medije magistar farmacije Andrijana Cvijetinović.

Da li prirodni preparati mogu da pomognu kod stanja uznemirenosti i nervoze?

U prirodi možemo da nađemo rešenje gotovo za sve, naglašava Adrijana Cvijetinović.

„U zavisnosti odakle potiče anksioznost ili depresija, a često i ne znamo uzrok, prvo ćemo krenuti sa čajevima, zatim imamo tablete i kapsule na prirodnoj bazi, kapi, razne biljne mešavine i slično“, dodaje farmaceutkinja.

Koji čajevi mogu da umire

Kamilica i nana mogu da umire kod blažih stanja stresa, straha i nesanice. Kod težih stanja, možemo potražiti pomoć u bosiljku, matičnjaku, anisu, glogu u obliku čaja i drugim mešavinama.

„Bosiljak se smatra prirodnim antidepresivom i on nas uvodi brže u stanje sna, a čim nas uvede brže u san, to znači da više nismo depresivni jer spavamo. Ista priča je i kod ruzmarina. Zbog prijatnog mirisa, a i bogat je eteričnim uljima, isto povoljno utiče jer nas dovodi do stanja opuštenosti i mi brže utonemo u san, a tada smo manje anksiozni i depresivni“, naglašava Cvijetinović.

Da li dete koje je uznemireno sme da popije čaj?

„Čajevi su najbezbednija grupa, mogu da ih piju i trudnice, naravno u određenoj dozi. Svi navedeni čajevi, pa čak i kantarion, su potpuno bezbedni“, dodaje ona.

Dodaje da posebnu pažnju treba da obrate pacijenti koji su na antikoagulantnoj terapiji, a piju čaj od kantariona. U ovom slučaju može se dogoditi da kantarion stupi u interakciju sa njihovom terapijom i da izazove alergijske reakcije.

„Kod stanja blaže depresije glavnu ulogu igra kantarion“, naglašava farmaceutkinja.

Valerijana je dobra i za smirenje i protiv depresije

Valerijana i kantarion najpribližnije delovaće kao lekovi protiv depresije. Valerijana deluje na centralni nervni sistem, podiže nivo serotonina (hormona sreće) i tako pomaže da brže izađemo iz depresije.

Aromaterapija i eterična ulja

Ljudi koji ne vole da piju čajeve pomoć mogu da potraže u aromaterapiji. Ova terapija se uglavnom izvodi uveče pred spavanje, što olakšava upotrebu jer smo kod kuće. Lavandu možemo je koristiti za masiranje čeonog dela, slepoočnica i vratnog dela.

„Tri do četiri minuta masaže i već ćete se osetiti prijatno“, navodi Cvijetinovićeva. „Ulje lavande se može rastvoriti ili se može koristiti sprej od lavande kojim se može poprskati prostor. Blaga mirisna nota će nas opustiti i brže ćemo zaspati.“

Citrusna ulja pomorandže, limuna, grejpa pomažu kod stanja stresa i nervoze

Vitamin C smanjuje hormon stresa i u stresnim situacijama treba povećati unos vitamina C. Tu su i magnezijum i kalcijum koji su jako bitni zbog relaksacije naših mišića.

„Ako nedostaje magnezijum, ljudi mogu imati glavobolju, umor, osećati se nelagodno. Magnezijum možemo uneti kroz suplemenete, a možemo i kroz ishranu bogatu zelenišem i morskim plodovima“ objašnjava farmaceut Andrijana Cvijetinović.

Tinkture koristiti do tri meseca

„Valerijana je potpuno bezbedna biljka. Preporuka je da se koristi tri meseca, pa da se napravi pauza jer je ona prirodan antidepresiv. U toku dana valerijana može da izazove pospanost. Poznato je da pozitivno utiče i na koncentraciju, pozitivan efekat ima i kod studenata“, razjasnila je za RTS magistra farmacije Andrijana Cvijetinović i dodala da biljni preparati za smirenje retko mogu da izazovu zavisnost, ali da ipak treba praviti pauzu na tri meseca.

