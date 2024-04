Pet bolno iskrenih znakova da ste zapravo vi loš supružnik i partner

Pre nego što odlučite da je vaš bračni partner problem, zastanite i zapitajte se da li biste vi mogli da budete ta osoba koja ima loš stav u vašem braku.

Šta se dešava kada počnete da se pitate da li je naporan trud u braku zaista vredan toga? Čini se da loša vremena nadmašuju dobra, i to već dugo...

Ono što se obično dešava kada dođemo do ove tačke je da krivimo svog supružnika što je bio bedan izgovor za bračnog druga i podstičemo svoju ogorčenost fantazijama o razvodu.

Ali, čekajte malo. Hajde da zastanemo na trenutak. Za brak je potreban trud, ali to nije ništa u poređenju sa trudom i radom koji zahteva razvod.

Kada se brak završi, vi i vaš supružnik postajete protivnici koji se moraju složiti oko starateljstva nad decom, roditeljstva, finansija i imovine. Nema ništa lako u tome.

Nećete se tek tako razvesti, pa da težak deo bude gotov. Kada zakonski razvod bude konačan, počinjete da živite u skladu sa uslovima vašeg razvoda. Vaš život ostaje čvrsto vezan za drugu osobu (preko dece i finansija) i to godinama koje dolaze.

Pre nego što odlučite da je vaš bračni partner problem i uverite sebe da su vaš partner i brak jednokratni, zastanite i zapitajte se da li biste vi mogli da budete ta osoba koja ima loš stav u vašem braku.

Evo pet bolno iskrenih znakova da ste i vi loš supružnik:

1. Vodite evidenciju svake greške

Možda čak imate izlive besa ili seanse sa samosažaljenjem kada se vaš partner ne povinuje vašoj volji da bi se bolje ponašao. U svakom slučaju, ako pogreše, vi ste tu da im na to ukažete. Ako ovo radite, vaš partner se oseća omalovaženo, ogorčeno i jadno. Želi da nestanete kada se tako ponašate, i što duže to traje, to manje žele da pokušaju da ti udovolje (ili da trpe tvoju egocentričnost).

2. Popunjavate svoj raspored, ostavljajući nula vremena za svog partnera

Život je zauzet, a vaši snovi, želje i odgovornosti su važni. Međutim, u braku, zdravlje veze je važno koliko osoba želi ili brine. Ignorisanje partnera ili kada mu kažete da vam se „maknu s puta“ kako biste mogli da „završite stvari“ podstiče ogorčenost i zabija dublji klin između vas i vašeg supružnika. Na kraju krajeva, niko ne želi partnera koji ga neprestano odguruje.

3. Zvuk njihovog glasa (ili žvakanja ili disanja) ide vam na živce

Naježite se kada otvore usta jer znate da će reći ili učiniti nešto što vas nervira. Pravite se da ih ne čujete, odlazite ili radite bilo šta da ih izbegnete.

Kada se vaš supružnik (osoba koja je obećala da će vas najviše voleti i prihvatiti) ponaša kao da im je vaše samo disanje odvratna uvreda, osećate se izmučeno i poniženo. Zašto bi neko želeo da otvori svoje srce nekome ko ih prezire? Samo je zlobno raditi ovo. I ako se nastavi, vaša veza neće dugo trajati.

4. Insistirate da se „nikada ne menjaju“ (a zapravo jesu)

Toliko ste zauzeti misleći da je vaš partner ista osoba koja je i bio. Sve o čemu pričate ste vi i ono što želite. Osećaju se umanjenim i nevažnim za vas. Stalno se pitaju da li vredi da pokušaju da brak uspe - vaša sebičnost prigušuje svaki napor koji oni ulažu u korist veze.

5. Zamerite svaki minut koji provedu daleko od vas

U vašoj glavi, brak znači da "posedujete" svog supružnika. Kao takav, vaš supružnik vam „duguje“ svoju nepodeljenu pažnju osim ako ne radi nešto što vi odobravate ili mu dozvoljavate. Niko ne želi da ih neko kontroliše na ovaj način - to je ropstvo, a ne brak. Vaš partner koji ima svoj život ne izdaje vas. Međutim, vi pokušavate da mikro-upravljate njihovim postojanjem, sve van toga je izdaja, piše Your Tango.