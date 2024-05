7 pitanja koja svaka zaposlena mama prezire kada joj postave

Bez obzira na to koji položaj imate u kancelariji, ako ste majka koja radi, to vas uvek pitaju. Učenje društva da žena treba da brine o kući toliko je duboko usađeno u pojedince da se oni ne mogu zaustaviti da se ovo pitaju, ma koliko to bilo nevažno i ružno. Pitati majku kako se oseća kao da ostavlja svoju decu kod kuće kada je na poslu, način je potcenjivanja njenog talenta i ograničavanja njenih uloga.

„Zar ti porodica nije važnija?“​

Ovo je još jedan suptilan način povlačenja ženskih ambicija. Stalno joj stavljate na pamet da je njena karijera sporedna, a porodica na prvom mestu. Žene se na to podsećaju svaki put kada sanjaju da se bave svojom strašću. Ono što društvo ne razume je da žena može istovremeno da bude direktor i dobra majka

„Da li ste se kasno udali i dobili decu kasnije?“

Žene koje biraju karijeru iznad svega često se udaju u poznim godinama. Iako to nije slučaj sa svakom takvom ženom, brak je u pozadini kada je mnogima karijera prioritet. Pitati takve žene o njihovom kasnom braku minimiziraju njihove sposobnosti i smanjuju ih.

​„Da li vam je muž dozvolio da radite?“

Pa, žena koja izlazi iz svoje kuće da radi ima muža koji joj je dozvolio da radi; čak i ako nije tako u svakoj kući, bar mnogi u društvu to tako vide. Ženska karijera je moguća samo ako njen muškarac za to dozvoli, misle mnogi.

„Da li je vaša plata veća od plate vašeg muža?“​

U mnogim porodicama se ženski posao vidi rame uz rame sa muževljevim. Ako je njena plata manja ili mnogo manja od suprugove, što je uglavnom slučaj zbog svuda pogrešne strukture plata, njen posao je doveden u pitanje. „Zašto je onda potrebno raditi? Ako zarađujete manje, bolje je ostati kod kuće“, pitaju se mnoge žene, piše TOI.

„Ako toliko volite da radite, zašto ste uopšte rađali decu?“

Svaka zaposlena majka se suočava sa ovim pitanjem nekoliko puta. Kad god postoji problem sa detetom, majka se vidi kao razlog za to. Majka je odgovorna za neuspeh svog deteta. Njena karijera i ambicija su ismevani. Uspeh majke meri se samo uspehom njenog deteta.

„Koliko vremena provodite sa svojom decom?“​

Ovo je najbolnije pitanje sa kojim se svaka majka suočava. Veoma je teško rastati se sa decom i niko to ne zna bolje od pojedinca koji nije samo uspešan radnik u kancelariji već i divna majka u duši. Nikada ne pitajte ovo ženi; ne terajte je da se seća bola.

Autor: