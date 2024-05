Razlozi zašto vaš suprug gubi interesovanje za intimne odnose, a nije u pitanju afera

Pretpostavka da svi muškarci stalno žele seks sa svojom partnerkom jednostavno nije tačna – i to je jedan od razloga zašto se žene toliko stide priznati kada njihov suprug odbije seks s njima. Mnoge žene pretpostavljaju najgore kada seks prestane, da ih partner više ne voli ili ima ljubavnicu. No, izvanbračni seks retko je razlog zbog kojeg muškarac gubi seksualnu želju za svojom partnerkom.

Problemi s erekcijom

Prvi put kad ne dobije erekciju, to je otrežnjujuće iskustvo, čak i ako nije trezan. Ako se to ponovi više puta, često se smatra jednim od najgorih trenutaka u njegovom životu. Mnogi muškarci radije ne bi imali seks nego se suočavali s penisom koji 'ne radi'. Seks za većinu muškaraca znači penetraciju, pa je teško uveriti ih da se oralni seks, masturbacija, ljubljenje, dodirivanje i korišćenje seks igračaka takođe računaju kao seks. Možete učiniti mnogo bez erekcije, ali većina muškaraca to ne prihvata i nisu zainteresirani za istraživanje tog koncepta - objašnjava Cox. Problemi s erekcijom nisu isto što i slaba želja, ali ako doživi jedno, pre ili kasnije verovatno će osetiti i drugo.

Više se ne oseća privlačnim

Stalno se raspravlja o slici ženskog tela i kako ona utiče na želju za seksom, ali i muškarci se bore s osećajem privlačnosti i doživljavaju iste probleme. Debljaju se, gube mišiće i kosu. Čak i ako se često govori da muškarci sa sedom kosom i borama izgledaju dobro, dok žene s istim samo izgledaju staro, muškarci nisu imuni na osećija depresije kad se promeni njihov izgled. To posebno vredi ako je partnerka mlađa i izgleda bolje od njega.

Ima prirodno nizak seksualni nagon

To može biti iznenađenje jer se prve naznake niskog libida pojavljuju oko dve godine nakon početka veze. Drugi najčešći trenutak je dolazak dece, kada seksualna aktivnost prirodno opada. Osobe s niskim libidom mogu održavati zdravu seksualnu aktivnost ako redovno imaju intimne odnose. Ali ako seks prestane i motivacija za traženjem seksa nije jaka, libido će pasti na prirodno mesto odmora, koje može biti niže nego što partnerka očekuje. Je li potajno homoseksualac? Ima li aferu? Jesam li predebeo/prestar/nedovoljno seksi? Vrlo malo žena misli da je to zbog toga što njihov partner jednostavno ima prirodno nizak seksualni nagon. Dok puno govorimo o gubitku želje kod žena, retko razgovaramo o dugoročnom gubitku interesa kod muškaraca.