10 načina kako da se efikasno i iskreno izvinite: Kada reči ne mogu da učine dovoljno - neka vaša dela govore

U skoro svakoj vezi je neminovno da ćete u nekom trenutku povrediti svog parnera. Ponekad se to dogodi i namerno, ali često niste ni svesni da je neki vaš postupak bio uvredljiv.

Zato onda kada shvatite da ste naneli bol svojoj drugoj polovini, nameravali to ili ne, ispravna stvar koju treba da uradite je da kažete "žao mi je" i popravite štetu. No, nekada izvinjenje može da bude izuzetno teško, ako ne i nemoguće, a te reči ""žao mi je" nas čine ranjivim i nekada ih je teško prihvatiti.

Pre nego što ponudite izvinjenje bilo koje vrste, morate da se pripremimo ili na nepostojanje odgovora ili na širok spektar odgovora druge osobe (uključujući negativne). U zavisnosti od stepena ili prirode povrede, vašem partneru će možda biti potrebno neko vreme da prihvati vaš pokušaj da popravite vezu.

Ali ako vam je zaista žao, budite spremni da će oproštaj potrajati. A ako niste sigurni kako da se izvinite na način koji izražava vašu iskrenost, evo 10 moćnih načina da to učinite, prema pisanju "Your Tango".

1. Reci to rečima

Recite prave reči: "Tako mi je žao“, a zatim dodajte tačno ono zbog čega vam je žao. Neka vaš partner zna da ste svesni radnji i reči koje su izazvale povredu. Navedite tačno svoj zločin kada kažete: "Žao mi je".

2. Reci to pogledom

Nemojte da glumite kajanje jer ćete tako napraviti više štete. Kada se izvinjavate, uverite se da imate iskren izraz na licu da vam je zaista žao.

Ako izgovorite reči, ali imate osmeh, ravnodušan ili neki drugi izraz lica, to će poslati poruku vašem partneru da pokušavate da kažete pravu stvar, ali i da ne mislite to.

3. Recite to dodirom

Kada znate da je vaš partner spreman da čuje reči "žao mi je“, dodajte mek i nežan dodir uz njih. Nemojte da koristite dodir kojim obično pozivate na intimu, već dodir koji saopštava: "Stalo mi je do tebe i želim da budeš dobro".

4. Reci to u poruci

Borite se da kažete prave reči? Pokušajte da napišete poruku koja izražava kako se osećate u vezi sa onim što se dogodilo. Prenesite da vam je žao, i dodajte nešto poput kako ste svesni da su vaši postupci možda izazvali loša osećanja kod vašeg partnera.

Dajte mu/joj do znanja da čak i ako za to bude potrebno neko vreme, želite oproštaj. Izbegavajte da pokušavate da objasnite zašto se nešto dogodilo, jer to može samo da napravi više štete - sačuvajte te informacije za kasnije.

5. Reci to uz poklon

Mali poklon ili znak pažnje može da pomogne da se popravi šteta koja je učinjena. Ovaj poklon možete dati uz napomenu ili kada zapravo izgovorite reči: "Žao mi je".

Ipak, pazite da ne koristite ovaj metod prečesto. Ne želite da vaš partner misli da verujete da možete da ga otkupite poklonom, a zatim ponovite svoje uvredljivo ponašanje kasnije.

6. Recite to sa emocijama

Kada se žena oseća povređeno, emocije povezane sa tom povredom vezuju se za sećanje na taj događaj. Kada je nešto podseti na događaj, povređenost ima način da se vrati punom snagom, kao da se događaj upravo ponovio. Kada joj kažete "Žao mi je", pokušajte to da uradite na način koji ima neku emociju.

I obavezno imajte u vidu da korišćenje humora u ovakvoj situaciji nije uvek dobar izbor. Partner mora da vidi na vašem licu i da čuje u vašem glasu (kroz vaše reči) da u potpunosti razumete da ste ga/je povredili, da preuzimate odgovornost za to i da se nadate da možete da popravite štetu koju ste naneli.

7. Recite to delima

Da li postoji neki određeni zadatak koji vaš partner želi da se uradi, a vi ga odgađate? Sada je možda savršeno vreme da to uradite.

Nemojte to činiti kao isplatu za svoj zločin ili sa očekivanjem da vam je sve oprošteno. Samo uradite ono što ste zanemarili i, kasnije, kada kažete "Žao mi je", možete da iznesete i deo je deo vašeg pokajanja to što ste pobrinuli za zadatak za koji znate da morao davno da bude urađen.

8. Reci to sa žrtvom

Ako znate da je ono što ste uradili posebno štetno za vašeg partnera i/ili ako je ovo ponovljeni prekršaj za koji ste bili odlučni da nikada više nećete učinite, razmislite o nečemu što možete da uradite, a što će ili biti od velikog značaja za vašeg partnera ili će doći do tačke da u potpunosti prepoznajete negativan uticaj svoje akcije.

Preuzmite zadatak/projekat koji će vas zaista koštati vremena i energije kao način da "platite za svoj zločin". Možete da kažete svom partneru da ste to uradili jer ste potpuno svesni stepena povrede koju ste naneli i želite da vas to nešto košta da to više nikada ne uradite.

9. Recite to sa razumevanjem

Poenta je da svom partneru date do znanja da razumete nešto od onoga što je on/ona možda osetio kao rezultat onoga što ste vi uradili. Razmislite o tome kako bi tako nešto moglo da utiče na vas, ali još više, razmislite o tome šta vi mislite da se vaš partner osećao.

Poznajete svog partnera; znate njena/njegova životna iskustva. Često se vaš partner može osećati sasvim drugačije u vezi sa onim što se dogodilo nego vi na osnovu njegovog/njenog životnog iskustva, pa uključite te informacije u svoj proces razmišljanja dok se pripremate da podelite svoje misli.

10. Reci to intimom

Ovo definitivno nije prvo rešenje kada pokušavate da se izvinite. Međutim, jednom kada shvatite da se šteta popravlja, intimni čin može da bude odličan način da se ponovo ujedinite kao par i da se vratite normalnom životu.

Autor: