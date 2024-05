Zašto žene u ovoj životnoj dobi uživaju u intimnim odnosima više nego ikad: Ključni faktori

Žene različitih dobnih grupa imaju aktivni seksualni život, a interesovanje za seks nije samo karakteristično za dvadesete godine i mladost.

Biološki sat ima značajan uticaj na seksualnu želju

U tridesetima, žene često postanu svesne tog sata. To ih potiče da "iskoriste preostale godine za rađanje", što može rezultirati povećanjem libida u određenom životnom razdoblju. U istraživanju objavljenom u časopisu "Personality and Individual Differences" učestvovalo je 827 žena, podeljenih u tri skupine: visoka plodnost od 18 do 26 godina, niska plodnost od 27 do 45 godina i menopauza od 46 godina nadalje.

Na osnovu odgovora učesnica internetske ankete, istraživači su otkrili da žene od 27 do 45 godina (u kategoriji niske plodnosti) pokazuju "pojačanu seksualnu želju kao odgovor na smanjenje plodnosti", te imaju "česte seksualne fantazije, aktivan seksualni život i spremnost na povremeni seks".

"Neka naša otkrića sugerišu da žene ne moraju nužno biti 'opsednute bebama' da bi doživele seksualni vrhunac. Naša istraživanja pokazuju da tridesete same po sebi nisu ključne, već se ta ponašanja mogu primetiti kod svih žena koje doživljavaju pad plodnosti. Možda je teže začeti nakon 35. godine života, ali istraživanje pokazuje da će žene biti motivisane sve do menopauze", objasnila je naučnica Judith Easton.