Nije svejedno da li avionske karte kupujete SREDOM, NEDELJOM ILI PONEDELJKOM: Evo kada su NAJJEFTINIJE!

Kada je reč o putovanju avionom, jedna od stvari oko koje se najviše angažujemo je avionska karta odnosno njena cena.

Naravno, svako želi da pronađe one najjeftinije. Naime, cene avionskih karata uvek variraju u zavisnosti od brojnih faktora. Neki od tih faktora su ponuda i potražnja, sezona u kojoj se leti, da li su one kupljene nekoliko nedelja unapred ili su last minute i slično.

Ipak, čini se da veliku ulogu u ceni avionskih karata ima čak i dan u nedelji kada se kupuju.

Jedno istraživanje, u kojem su analizirani podaci sa stranice Google Flights, pokazalo kako cene avionskih karata rastu kako se bliži kraj nedelje.

Tako, recimo, cena karte za jedan let između dve države SAD-a u ponedeljak iznosi 213,44 dolara, a u utorak je nešto jeftinija, odnosno tek za nekoliko centi, pa iznosi 213,31 dolar. Ali, već pred kraj nedelje, cene počinju da rastu, pa cena karte u petak za isti taj let iznosi 238,47 dolara, a u subotu, koja se smatra najskupljim danom, cena karte iznosi 241,61 dolar. Dok, već u nedelju, cene ponovno počinju da padaju i to za 20 i više dolara, pa se time nedelja zapravo smatra najpovoljnijim danom za kupovinu avionske karte, prenosi Miss7.

Dakle, same cene zavise od brojnih faktora, ali od toga zavise i drastične razlike. Jedan od tih faktora je i aviokompanija u kojoj kupujemo karte, pa će tako neke od njih razliku u ceni držati što manjom, odnosno tek na nekoliko dolara ili evra, dok će neke dozvoliti drastične skokove i padove u cenama kroz nedelju.

