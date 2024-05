Pročitajte 5 razloga koji će vas naterati da stavite prst na čelo i zamislite se kako već dosad niste nabavili Robot usisivač.

Samo je pitanje vremena kada ćete kupiti robot usisivač!

Život u današnjem svetu se odvija velikom brzinom i neretko stavlja kućne poslove i održavanje higijene doma u drugi plan. Ovakav način života otvorio je vrata robot usisivačima – futurističkom rešenju za svakodnevne dosadne obaveze. Ono što mi, kroz ovaj tekst, imamo nameru da otkrijemo jeste – da li su ovi automatski kućnipomoćnici zaista vredni pompe koja ih prati? Razmotrimo sve faktore za i protiv ovih robotizovanih asistenata. U nastavku vas očekuje 5 razloga zbog kojih će svako poželeti da poseduje robot usisivač, ali, sa druge strane, i realna analiza karakteristika ovih uređaja. Idemo redom…

Zbog čega ćete uživati u robot usisivaču?

Ovakav kućni aparat je nešto što deluje skoro kao da sklapate pakt sa đavolom - previše dobro da bi bilo istinito. Iako mane neizbežno postoje i kasnije u tekstu ćemo ih obraditi, prednosti su svakako veoma primamljive.

1. Praktičnost

Robot usisivač vam pruža mogućnost da ne upotrebite ni jednu moždanu vijugu i ne aktivirate apsolutno ni jedan mišić vašeg tela, a da vam podovi budu usisani i u brojnim slučajevima, čak i prebrisani. Čišćenje je lagano, jednostavno, neoptrećujuće. Jednostavno podesite preferencije koje se tiču vremena ili prostorije, odnosno mapirajte prostor. Ovi pametni uređaji poseduju sposobnost da se orijentišu oko vašeg nameštaja ili prepreka na koje mogu da naiđu, a da svejedno učine da vam se podovi sijaju.

Ovo znači da više nećete tegliti težak usisivač, savijati se i kriviti kako biste usisali svaki ćošak svog doma - ispod nameštaja na primer, već ćete to vreme iskoristiti za nešto u čemu ćete uživati. Možete provesti kvalitetno vreme sa voljenim ljudima ili čitati knjigu, baviti se nekim hobijem ili dremati, čak nema potrebe ni da budete kod kuće, robot će sve obaviti u predviđenom vremenskom periodu.

2. Efikasnost

Robot usisivači opremljeni su naprednim senzorima i tehnologijom mapiranja, što im omogućava da efikasno čiste svaki ćošak vašeg doma. U većini slučajeva neophodno je da mapirate plan rada svog robota kako bi on bio u mogućnosti da detaljno pokrije željeni prostor i da prepustite teži deo njemu.

Za razliku od tradicionalnih usisivača, kojim možete propustiti pojedina mesta (jer ipak, vi upravljate njima, a vi niste roboti - budimo realni) ili zahtevaju više prostora za manevrisanje, robot usisivač obezbeđuje temeljno čišćenje svakog kutka, a sve to naravno uz minimalne ili nikakve napore s vaše strane.

3. Zaštita od alergija

Za osobe koje pate od alergija, čist dom može biti ključan u održavanju zdravlja i blagostanja. Svi imamo nekog bliskog ili smo bili u situaciji da nam prašina i slične nečistoće izazivaju alergijsku reakciju koja se najčešće manifestuje tegobama disajnih puteva. Robot usisivači sa HEPA filterima mogu zarobiti prašinu, dlake kućnih ljubimaca i druge alergene, pružajući olakšanje od simptoma alergije. Ove tvrdnje dokazuje i istraživačka studija koja se upravo bavi učinkom usisivača u uklanjanju alergena iz zatvorenog prostora. Ovo može biti veoma značajno jer osoba koja pati od alergija izazvanih od strane pomenutih alergena, ne mora doći u kontakt sa izvorom svojih problema, jer robot sam obavlja čišćenje, čime vi ostajete zaštićeni i na distanci.

Robot je tu da održava čistoću vašeg doma i zaštiti vas i vašu porodicu od izloženosti brojnim alergenima, tako da je vaš privatni prostor, vaše utočište u kome se možete osećati potpuno komforno.

4. Svestranost

Robot usisivači su više od samog usisivača u većini slučajeva. Ono što ih čine odličnim kućnim pomoćnikom jeste činjenica da oni pokrivaju više od jednog kućnog posla, više od usisavanja – u većini slučajeva imaju mogućnost i brisanja podova ili vršenje UV sterilizacije podova. Bilo da imate parket, pločice, itisone, tepihe, laminat ili bilo koju drugu vrstu podne obloge, na robot usisivač se možete osloniti, jer ćete sigurno naći onaj koji je pogodan za vaše potrebe.

Kako bi došli do nekih konkretnijih procena i odgovora, nezavisna, neprofitna organizacija “Iskustva potrošača” testirala je učinkovitost ovih uređaja tako što su ih stavili u realne okolnosti prosečnog doma i izložili uobičajenim nečistoćama sa kojima se usisivač susreće u jednom stanu ili kući, ovakav test video nezavisnog izvora vam može pomoći pri donošenju odluke.

5. Zabavni su, a to nikako ne smemo potceniti

Možda ste čuli za film “Flaber” (1997), sa onim želatinastim zelenim bićem iz laboratorije. Ako jeste, sigurno se sećate da je njegov tvorac Profesor Brejnard (kog tumači neponovljivi Robin Vilijams) imao u laboratoriji svog asistenta – onog malog, žutog robotića Viba. E to je taj osećaj – zamislite da i vi imate svog malenog asistenta koji vam značajno olakšava kućne obaveze. Fakat je prezabavno! Zamislite da vaše mace imaju besplatan “room tour”, tokom kojeg se podovi “sami” čiste. Ako imate malu bebu, koja tek uči da puzi, vizualizujte prvi susret vašeg robotića Viba sa vašim dečakom/devojčicom. Neodoljivi zbun! Stariji čitaoci sigurno se sećaju one kultne reklame za prašak za veš : “Dok vi spavate, pere sam radi!”. Ovaj slogan komotno može da se parafrazira u slučaju Robot usisivača: “Dok vi dremate, robot sam čisti! Klasičan povratak u budućnost! Nije li to san svakome?

Ostale karakteristike ovih kućnih pomoćnika

Prethodni redovi su nas definitivno podučili koliko su prednosti robot usisivača velike, posebno u današnjim uslovima munjevito brze svakodnevice i predugačkih task listi, kako privatnih, tako i profesionalnih. Iako ovi mali kućni aparati imaju gotovo sigurnu budućnost u svakom domu širom sveta, moramo sagledati širu sliku i razmotriti sve aspekte korišćenja robot usisivača.

1. Inicijalni troškovi

Pojava robot usisivača, pre nekoliko godina, na svetskom tržištu, je osim spektakularnih reakcija, skepse i viralnih videa, bila je praćena i visokim cenama ovih proizvoda.

Poznati brendovi, specijalizovani baš za ovaj tip usisivača, kao na primer iRobot, tada su nudili ovaj gedžet po cenama većim od 500 USD, u zavisnosti od modela. Iako je to i danas slučaj kod kvalitetnijih primeraka, sada su znatno pristupačniji modeli dostupni od brojnih drugih proizvođača. Cene pouzdanijih modela se ipak i dalje kreću od 20.000 RSD pa nagore, u zavisnosti od brenda, modela ili specifikacija. Iako robot zaista obavlja najveći deo posla sam, neka iskustva korisnika, pa čak i proizvođača, tvrde da on ne može podneti teret jedinog usisivača u vašem domu. Za bilo kakvo temeljnije čišćenje, smatra se da je potrebno imati i tradicionalni usisivač, što robot usisivače u startu čini skupljim. Važno je proceniti sopstvene mogućnosti i potrebe kao i u svemu - roboti će svakako olakšati svakodnevicu, zavisi samo koliko je ko spreman to da plati.

2. Održavanje

Kao i svaki drugi uređaj koji obavlja poslove čišćenja i dezinfekcije, robot usisivačima je neophodno održavanje. Zvuči kao nešto što je izlišno napomenuti, međutim, usled cele pompe oko toga koliko je robot usisivač samostalan, ovaj aspekt može pasti u drugi plan, a važno ga je razmotriti pri odluci.

Održavanje robot usisivača najčešće podrazumeva pražnjenje odeljka za prašinu, čišćenje četkica, odnosno sunđera koji brišu pod, kao i redovno menjanje filtera. Ipak, u većini slučajeva, ovo nije neophodno raditi na dnevnom nivou, a robot vam može upravo na dnevnom nivou olakšati obaveze i učiniti boravak u vašem domu prijatnijim.

Ukoliko niste spremni da održavate i ovaj uređaj u vašoj kući, onda robot usisivači nisu pravi izbor za vas, međutim ukoliko vam je značajno da svakodnevno imate čiste podove, a na svakih par dana obavite čišćenje robota, onda preostaje samo da izaberete savršen model!

3. Ograničenja snaga čišćenja

Iako su robot usisivači neprevaziđeni kada govorimo o redovnom održavanju čistoće (što mnogi od nas za sebe ne mogu reći), oni ipak ne mogu da ponude dubinsko čišćenje koje se može postići sa tradicionalnim usisivačima i vašim naporom, posebno na tepisima koji se značajno uprljaju i imaju tvrdokorne fleke ili na drugim veoma zaprljanim površinama.Za temeljno čišćenje, možda ćete ipak morati povremeno da koristite tradicionalni usisivač, što potencijalno može umanjiti neke od prednosti posedovanja robot usisivača. Međutim, ukoliko vam je potrebno redovno održavanje uz temeljno čišćenje koje vi obavljate na nedeljnom ili dvonedeljnom nivou, robot vas neće izneveriti.

4. Izazov prostorne navigacije

Uprkos njihovim naprednim senzorima, robot usisivači i dalje mogu naići na izazove u kretanju i snalaženju u vašem prostoru, poput zaglavljivanja ispod nameštaja ili zapetljavanja u kablove. Sa svakim novim modelom i novom verzijom, proizvođačima pronalaze načine kako da se robot bolje prilagodi situaciji, ali sigurno je da izazovi i dalje postoje.Ono što će vam u najvećoj meri otkloniti ove probleme, jeste da zavisno o rasporedu i nameštaju u vašem domu, prilagodite prostor tako da robot bude što učinkovitiji ili postavite ograničenja u planu čišćenja kada zadajete robotu zadatak, čime biste sprečili ove situacije. Dovoljno je podići stolice na sto, pomeriti neki sitniji komad nameštaja i skloniti upetljane kablove.

5. Ograničena kontrola

Niko robotu ne može osporiti učinkovitost kao perfekcionista, opsednut kontrolom, a brojni smo. Dakle, robot usisivači su praktični, obavljaju svoj posao i vi im apsolutno niste potrebni za to, međutim mnogima smeta nemogućnost da više kontrolišu učinak robot usisivača u trenutku čišćenja. Međutim, savet bi bio da ne mora svako čišćenje da bude savršeno, prepustite se malo, dokle god vam to obezbeđuje više slobodnog vremena za ono u čemu uživate i ljude koje volite. Robot će uraditi i više nego dovoljan posao da možete da uživate u tim trenucima između dva temeljna čišćenja, a te stvari nemaju cenu.

Pregled modela robot usisivača sa karakteristikama

Zaključak:

Odluka o investiranju u robot usisivač zavisi pre svega od vašeg načina života, budžeta i preferencija u čišćenju. Iako ovi pametni uređaji nude nekada nezamislivu praktičnost i oslobađaju vas dela kućnih poslova, možda nisu pravi izbor za svakoga. Važno je odmeriti očekivanja, mogućnosti i preraspodeliti prioritete, kako biste doneli odluku koja će vama doneti najviše benefita.

Savremeni modeli nude napredne funkcije kao što su navigacija pomoću senzora, mape prostorija, podešavanje rasporeda čišćenja i kompatibilnost sa pametnim telefonima, što povećava njihovu efikasnost i jednostavnost korišćenja.

Važno je razmotriti vrstu podova u vašem domu i prisustvo prepreka prilikom odabira robot usisivača. Ovi uređaji najbolje funkcionišu na ravnim površinama poput parketa, pločica i tepiha niske dlake. Ako vaš dom ima mnogo stepenica ili visokih tepiha, potražite modele sa naprednijom navigacijom i sposobnošću prelaska preko prepreka. Takođe, cene robot usisivača variraju, pa je bitno odabrati model koji se uklapa u vaš budžet, uzimajući u obzir i troškove održavanja kao što su zamena filtera, četki i baterija.

Na kraju, pre nego što se odlučite za kupovinu, korisno je pročitati recenzije korisnika i stručne preporuke kako biste stekli uvid u stvarno iskustvo korišćenja određenog modela. Ovo će vam pomoći da sagledate prednosti i mane različitih modela i odaberete onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama. Ukupno gledano, kupovina robot usisivača može biti isplativa investicija koja će vam olakšati svakodnevne kućne poslove i održati vaš dom čistim uz minimalan trud.

Izbor ovih pametnih pomoćnika je sve veći i sigurni smo da će jednog dana biti deo svakog domaćinstva, a do tada, ukoliko ste spremni da iskusite budućnost čišćenja i održavanja podova, odličan izbor robot usisivača vas čeka ovde.

