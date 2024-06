Super trik: Ovako banane duže traju, a i ukus im je odličan (VIDEO)

Truljenju banana možete doskočiti jednostavnim trikom – tako da se banane zamotate u prozirnu ili alu foliju i odložite u frižider. Još je bolje je da zamotate svaku bananu posebno zajedno s peteljkom, a time se produžava njihova svežina za oko nedelju dana.

Ako ne volite da jedete hladne banane, jednostavno jednu izvadite ranije i ostavite na sobnoj temperaturi 20-ak minuta.

Ako ste bananu narezali, način da ostane sveža do dan i po je umakanje u limunov sok, a to je dobro da radite i kod stavljanja banana u torte ili kolače kako one ne bi potamnile.

Autor: Aleksandra Aras