Može biti opasno: Nemojte raditi ovo tokom turbulencija u avionu

Turbulencija nastaje kada se vazdušne struje kreću u različitim pravcima, što je rezultat promena u temperaturi, pravcu vetra ili olujnih uslova. Iako je nemoguće izbeći turbulenciju u avionu, postoje koraci koje možete preduzeti da smanjite rizik od povreda. Evo nekoliko čestih grešaka koje ljudi čine tokom turbulencije.

Ostajanje na sedištu je ključno

Ustajanje može biti izuzetno opasno jer se možete povrediti udarajući u tvrde predmete ili padajući. Ako se zateknete stojeći tokom turbulencije, odmah sedite na pod i držite se za obližnji naslon za ruke, savetuje komercijalni pilot Kajl Koukol.

Nemojte skidati sigurnosni pojas

Bez obzira na to da li je svetlo za pojas upaljeno ili ne, preporučuje se da držite pojas vezanim jer se iznenadna turbulencija može dogoditi u bilo kom trenutku. To može pomoći da brzo reagujete i zategnete pojas ako je potrebno.

Ne žurite iz toaleta

Ako se nalazite u toaletu kada turbulencija počne, ostanite tamo dok se situacija ne smiri. Tek kada se stvari stabilizuju, vratite se na svoje sedište i vežite pojas.

Ne otvarajte gornje pregrade

Iako su šanse za hitno sletanje zbog turbulencije male, otvaranje gornjih pregrada može dovesti do padanja teških predmeta, što može ugroziti putnike.

Držite stočić podignut

Spuštanje stočića može dovesti do povrede ako dođe do turbulencije, jer se možete udariti grudima, stomakom ili glavom. Izbegavajte držanje napitaka ili drugih predmeta na stočiću, jer bi mogli pasti ako dođe do naglog pokreta.

Pokušajte da ostanete smireni

Iako situacije sa turbulencijom mogu izgledati zastrašujuće, većina letova prolazi bez problema zahvaljujući modernim alatima za predviđanje i upravljanje turbulencijom.

Saveti stručnjaka naglašavaju važnost održavanja sigurnosti i smirenosti tokom turbulencije kako bi se minimalizirao rizik od povreda i neugodnosti.



Autor: Jovana Nerić