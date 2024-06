Ostati priseban: Kako da preživite razvod, a da ne izgubite zdrav razum

Razvod braka donosi sa sobom maglu nesigurnosti i emocija koja može biti ogromna. Proći kroz kraj braka samo po sebi je postignuće. Nemojte potcenjivati ili zanemarivati to dostignuće - ono vas možda ne kvalifikuje za titulu "najmoćnijeg u poslu", ali je veliki korak. Pitate li bilo koga ko je prošao kroz razvod kako je to, verovatno će vam pričati o gubitku sna, razdražljivosti, zaboravnosti, suzama, nemogućnosti funkcionisanja i tuzi - ponekad sve to odjednom. A to je samo deo beskrajnog spiska zadataka koje donosi pravni proces, pronalaženje novog mesta za život, pa čak i pronalaženje novog posla. Pa kako to preživeti? Evo osam tajni kako preživeti razvod bez gubitka razuma.

1. Priznajte šta se dešava

Kraj vašeg braka verovatno znači promene u gotovo svakom delu vašeg života. Sve to stvara uznemirujuću neizvesnost. Razmislite o tome kako ste se osećali kada se samo jedan deo vašeg života promenio u prošlosti, kao što je traženje novog posla ili pronalaženje novog mesta za život. Ono kroz šta sada prolazite je mnogo većeg obima. To je mnogo za vaš um i telo da se nose.

2. Potražite medicinsku pomoć

Iako se sve što osećate može objasniti promenama u vašem životu, važno je isključiti bilo kakve medicinske razloge ili identifikovati one koji bi se mogli poboljšati lečenjem. Na primer, vaša tuga može biti depresija koja je uobičajena kod razvoda. Imate nekoliko opcija da sami upravljate time, ali nije sramota dobiti pomoć i koristiti lekove. Vaša razdražljivost može biti povezana sa nesanicom, a ako se približavate menopauzi, to može biti pogoršano hormonskim promenama. Ako primetite da posežete za čašom vina svako veče jer je bio težak dan, verovatno se samolečite. Defintivno je vreme da posetite svog doktora.

3. Ne pokušavajte sve da zapamtite

Postoji samo toliko informacija koje vaša kratkoročna memorija može da zadrži. Ako pokušate da stavite previše, to će propasti. Kao da radite na računaru koji nema dovoljno memorije. Ako pokušavate da zapamtite sve što treba da uradite, to jednostavno neće uspeti. Zato ni ne pokušavajte. Vodite listu svojih zadataka. Stavite zadatke kao sastanke u svoj Google kalendar i onda mu recite da vam pošalje tekstualni podsetnik pre roka. Ako je zaista važno, Google će vam poslati nekoliko podsetnika. Takođe koristite funkciju podsetnika na svom telefonu.

4. Dajte prioritet svojim zadacima

Ako se osećate neprouktivno jer ne možete da prođete kroz listu obaveza, pitajte se koliko ste realni u vezi sa onim što očekujete da uradite. Nažalost, vaše raspoloživo vreme se ne povećava sa dužinom vaše liste obaveza, pa počnite da budete realni - četiri sata kod kuće uveče mogu biti samo dva sata kada uračunate večeru, pranje veša i uspavljivanje dece.

Takođe možete biti nerealni u pogledu toga koliko vremena će zadatak zahtevati. Jedna od loših strana obavljanja više zadataka jeste to što nemate pravu procenu vremena koje je potrebno za obavljanje jednog zadatka. Steknite naviku da odredite jednu ili dve stvari koje ćete raditi svaki dan. Odlučite to prvo ujutru ili čak prethodne noći. Ovo mnogo olakšava uspeh. Ako to radite svaki dan, vaši uspesi će brzo rasti.

5. Odajte sebi priznanje

Umesto da žurite na sledeći zadatak, odvojite trenutak da uživate u svojim dostignućima, posebno ako su uključivala učenje nove veštine ili nešto što ste odlagali. Kada se moj bivši iselio, vodio sam listu svakog novog zadatka koji sam naučio... da se rešim miša u mišolovci, odgušim toalet, promenim filter peći i čak se setim da izbacujem kante za smeće svake nedelje. Da, naša je bila prilično tradicionalna podela kućnih poslova! Održavanje broja ovih novih veština brzo će vam omogućiti da vidite koliko ste produktivni i sposobni.

6. Zatražite pomoć

Završili smo sa tim pokretom super-čoveka, tako da nemate šta da dokazujete, pogotovo ne sada. Sada je vreme da zatražite pomoć - sledite mojih sedam pravila za traženje pomoći i nećete biti razočarani.



7. Naučite da kažete ne

Uz sve promene sa kojima se suočavate, sada nije vreme da preuzimate više odgovornosti. Sada je vreme da se povučete od tih volonterskih zadataka, pa čak i nekih ličnih aktivnosti. Smanjenje obaveza ne mora biti trajno, to može biti samo privremena pauza. Ne samo da ćete imati više vremena, već ćete imati manje stvari koje se takmiče za vašu pažnju. Takođe možete primeniti princip „reci ne“ na stvari koje vam jedu vreme kao što su TV, Facebook i Instagram... Ne morate da budete radikalni, ali šta ako sebi date vreme, kao što je samo jedna epizoda određene emisije ili maksimalno 30 minuta na društvenim mrežama? Probajte!

8. Nahranite svoju dušu

Znate li šta hrani vašu dušu? Razmislite o malim stvarima koje vam donose radost i pomažu vam da se napunite energijom. Sada odvojite vreme da uradite bar jednu od tih stvari svakog dana. Može biti jednostavno kao da ujutru popijete šoljicu kafe pre nego što svi ostali ustanu. Može biti pet ili deset minuta meditacije sredinom dana. Može biti i 15 minuta šetnje po vašem kraju. Kupanje? Čitanje knjige? Slušanje muzike?

Ako ste danas uradili dve prioritetne stavke sa vaše liste, umesto da radite još jedan zadatak, nahranite svoju dušu. Ako ste našli malo slobodnog vremena jer ste zatražili pomoć, nahranite svoju dušu. Ako ste našli više vremena govoreći "ne", nahranite svoju dušu.

Prava lepota ovih osam tajni je u tome što smo prilično sigurni da ćete uz njih moći da se suočite sa svime što vam život donese.



Autor: Jovana Nerić