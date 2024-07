Skoro svaki dan pravite ove greške pri punjenju mobilnog i time mu skraćujete vek trajanja

Da li ste znali za ove cake!

Teško da danas iko može „normalno“ da funkcioniše bez mobilnog telefona. Ok, čast izuzecima koji nekako to ipak uspevaju, ali budimo realni. Mobilni su postali, iz više razloga, potreba koju je teško ignorisati. Ali, jeste li se ikada pitali zašto današnji telefoni imaju tako kratki vek trajanja? Uglavnom zbog grešaka koje vi pravite.

Pre svega, svoj mobilni morate pravilno održavati i znati pravilno da ga napunite. Ako to ne znate i radite pogrešno, sigurno će vaš telefon imati kraći rok trajanja. Pa, koje su to greške koje pravimo?

Ostavljanje punjača u utičnici

O ovome većina nas ni ne promišlja kao nešto problematično, ali svakako jeste. Prvo, ostavljanje punjača u utičnici znači i veće račune za struju, a to je i opasno. Transformator oslobađa toplotu, a povećanje toplote može dovesti do požara ili kratkog spoja u transformatoru koji može izazvati požar.

Puštate da se baterija isprazni do kraja i onda ga punite do 100 posto

Baterije mobilnih telefona izrađene su od litijuma i rade u ciklusima punjenja. Ako pustite da vam se baterija polako isprazni do kraja, zapravo polako uništavate svoj uređaj. Takođe ne smete puniti do 100 posto, niti ostavljati mobilni na punjaču duže od toga. Punjenje do kraja zapravo skraćuje vek trajanja zbog određenog broja ciklusa punjenja. Osim toga, ostavljanje mobilnog na punjaču preko noći dovodi do većeg računa za struju, prekida ciklusa punjenja i pregrevanja uređaja.

Korištenje telefona tokom punjenja

Pražnjenje baterije tokom punjenja predstavlja veliko opterećenje za bateriju. Ako morate nešto da uradite na svom telefonu, skinite ga s punjača, a kada završite – vratite ga na punjač. To je najbezbednije, prenosi Jutarnji.

Korišćenje raznih punjača

Pri kupovini novog mobilnog uz njega dobijate i odgovarajući punjač. Zato uvek koristite njega, a ne druge punjače koji su vam dostupni. Snaga punjenja je različita za svaki punjač i mobilni, a važno je uvek puniti odgovarajućom snagom. Ipak, za punjenje je uvek bolje koristiti utičnicu nego druge uređaje, poput prenosnog računara. Svakako imajte to na umu!

Autor: Snežana Milovanov