Sve su starije od 100 godina: 3 drugarice otkrile tajnu dugovečnosti, muškarci su posebno bitni

Dejzi (103), Irena (101) i Filis (103) otkrile su svoje tajne dugog života, što uključuje držanje „mlađeg muškarca u blizini“.

Tri drugarice, Dejzi, Irena i Filis žive u istom domu za stare u Manor Lodžu u Čelmsfordu, Eseks, imaju više od 100 godina svaka i kažu da se i dalje smeju i „uživaju u životu punim plućima“.

Svaka od njih je prošla kroz svoj težak život, uključujući svetske ratove i gubljenje voljenih.

Međutim, sada kažu da su sreća, to što su ostale aktivne, provođenje vremena sa porodicom, izlazak na svež vazduh i priroda, njihove tajne za dug život.

Dejzi Tejlor, koja ovog meseca puni 104 godine, rekla je da maksimalno koristi svaki dan i da voli što ima svoju veliku porodicu oko sebe.

– Svi se srećemo i uživamo u životu, radujem se tome. Živim život punim plućima. Uvek sam u pokretu, ne volim da sedim. Sedenje u stolici zapravo nije moj način funkcionisanja zapravo, ali sada je došlo do toga! Negovatelji me zaokupljaju – kaže Dejzi, koja ima dve ćerke, jednog sina, 10 unučadi i 23 praunučadi i priznaje da je oduvek volela da bude aktivna.

Njeni negovatelji kažu da ona „šeta do i iz trpezarije i veoma je brza u aktivnostima“.

What's the secret to a long life? Well if you ask Daisy, 103, Irene, 101, and Phyllis, 103, it's keeping a toy boy nearby! https://t.co/Au1LpIQ2Cm #What039s #secret #long #life #Daisy #Irene #Phyllis #it039s #keeping #toy #boy #nearby Daisy, 103, Irene, 101 and Phyllis, 103, s…

– Volim da radim stvari. Joga, ples, vožnja bicikla, uvek sam bila na časovima vežbanja i druženje sa ljudima je lepa stvar – navodi Dejzi i kaže da je svog muža Ramona upoznala sa samo 19 godina tokom plesa. Venčali su se 39 godina pre nego što je on preminuo, sa samo 60 godina. Međutim, ona priznaje da „ima dečaka u drugom lokalnom staračkom domu, koji ima 96 godina.“

Irena Rankin sebe opisuje kao „lagodnu“ dušu, koja se „uglavnom sa svima dobro slaže“.

Ona je rođena u Kleptonu u Londonu i kaže da je oduvek volela da bude na otvorenom.

– Volim da budem na svežem vazduhu, pored mora, u prirodi, sećam se da sam hodala kilometrima. Životinje i biljke su me oduvek privlačile, jer su živa bića – ističe Irena i dodaje:

– Uvek sam volela plivanje i ronjenje, kuvanje, moje baštovanstvo – šta god da radim, volim da izgleda lepo.

Irenini negovatelji naglašavaju da vesela dama „pleše sve vreme“.

– Volim da pevam na svoj način! Muzika uvek budi tako lepa sećanja i ja uživam u njoj. Ples, smeh i pridruživanje su stvari od kojih sam živela – navodi Irena.

Filis Kotrel voli svoje pletenje i još uvek uči ljude da pletu, čak i sa 103 godine.

Slično kao i njene dve prijateljice, Filis je oduvek bila aktivna i „ne može da podnese da ne radi ništa. Majka dvoje dece iz istočnog Londona upoznala je svog prvog muža sa 18 godina, ali je on preminuo ubrzo nakon njihovog venčanja, nakon što je napustio zemlju da se bori u ratu.

These 3 great-grandmothers live together at Manor Lodge, Chelmsford, Essex, and have all lived into their 100s. From left, Irene Rankin is 101, and both Daisy Taylor and Phyllis Cottrell are 103. Daisy (centre) turns 104 later this month. pic.twitter.com/DepSYkVknR