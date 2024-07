3 šok razvoda čuvenih parova iz Juge: Njen bivši u 76-oj dobio decu sa duplo mlađom, a on ni mrtvoj ženi ovo nije oprostio (FOTO)

Pred vama su, po mišljenju mnogih, 3 najšokantnija razvoda u bivšoj Jugoslaviji! Za ove parove smatralo se da su sinonim za ljubav...

Za neke ljubavi iz bivše Jugoslavije mnogi su mislili da će biti večne, a onda samo preko noći se pojavila vest da više nisu zajedno, uprkos godina i godina skladnog braka...

1. Snežana Savić i Dragoslav Lazić

Malo ko zna da se legendarna glumica Snežana Savić udavala 2 puta. Jednom još dok je bila na studijama, ali taj brak je brzo doživeo krah.

Potom je stala na ludi kamen sa rediteljem Dragoslavom Lazićem. Sa njim je dobila ćerku Anitu, a bivši supružnici zbog nje, a kasnije i unuke, ostali su fenomenalnim odnosima. Razšli su se u miru, bez ikakvog skandala, a kao razlog su naveli da su se ugasile emocije, mada mnogi su očekivali da će oni ostariti zajedno.

I dok Snežana godinama uživa u vezi sa partnerom čije ime ne želi da otrkiva javnosti, njen bivši muž je posle razvoda imao i te kako buran ljubavni život. Naime, Dragoslav se ponovo oženio i to sa 32 godine mlađom glumicom Draganom Turkalj.

Ovaj neobičan par je pre više od deceniju, posle veoma duge borbe za potomstvo, dobio blizance - Iskrnu i Lazara, a reditelj se ponovo ostvario u ulozi oca u 76. godini!

I Snežana je jednom prilikom istakla da sa bivšim suprugom i njegovom novom porodicom ima veoma korektne odnose, a da blizance viđa na Anitinim i unukinim rođendanima. Od samog početka im se nikako nije mešala u odnos, štaviše bila im je i podrška posebno kada su se borili za potomstvo.

- Moj bivši suprug je dobio decu pre nešto manje od desetak godina. U normalnim sam odnosima sa njim i njegovom novom porodicom. Viđam njegove blizance na rođendanima naše zajedničke unuke, i naše ćerke Anite. U takvim situacijama se zapravo i družimo. Ne mogu sa sigurnošću da tvrdim koliko blizanci imaju tačno godina, ali su malo mlađi od naše unuke - izjavila je svojevremno glumica.

Posle kraha prvog braka uplovila je u mirnu luku pored partnera sa kojim se do sada nije pojavljivala, želeći maksmalno da sačuva svoju privatnost. A o ponovnom stajanju pred matičara ni ne razmišlja.

- On je jedan od onih što se ne žene, a ni ja se ne bih više udavala. Šta će mi to u ovim godinama? Imam sređen život, nikome ne polažem račune, a u braku bi bilo: 'Gde si pošla, što si došla, kuda si krenula - zaključila je glumica.

2. Petar Božović i Marina Koljubajeva

Bard srpskog glumišta Petar Božović veoma retko priča o svom privatnom živtotu, tek ponekad može da se čuje neka njegova izjava o porodici.

Tako mnogi ni ne znaju da je Božoviću prva velika ljubav poginula, kao i da je bio u braku sa glumicom Marinom Koljubajevom, damom neverovatne lepote i stila. Imala je pogled koji sve razoružava, te su mnogi pripadnici jačeg pola pred njenim šarmom bili nemi.

Uloga u u dečijoj seriji „Neven“ obeležila joj je karijeru, a gledaoci su imali prilike da je gledaju u ostvarenjima kao što su: „Šta se zgodi kad se ljubav rodi“, „Višnja na Tašmajdanu“ i „Vaga za tačno merenje“.

Na nestvarnu Marininu lepotu nije ostao imun ni Petar, koji je uspeo da je osvojio, uprkos brojnim udvaračima. Božović i Koljubajeva su tokom braka dobili sina Draška, koji je glumcu 2005. godine podario unuku Anđeliju. Petar je svojevremno otkrio zašto je došlo do kraha njihove ljubavi.

- Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu - rekao je Božović.



Marina je preminula 2004. u 54-oj godini. A Božović je o njoj 2007. govorio sa velikim poštovanjem, iako su imali drugačiji pogled na život i svet.

- Ona je, nažalost, umrla pre tri godine. Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji ‘Neven’ koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo - rekao je Božović pre 15 godina za „Story“.

Petar se 2012. godine ponovo oženio i sa suprugom Snežanom ima veoma skladan brak.

3. Lazar i Danica Ristovski

Posle četiri decenije braka, Danica i Lazar Ristovski iznenadili su sve 2022. godine kada su obelodanili da se razvode, imajući u vidu da su važili za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih parova na javnoj sceni Srbije.

- Nismo se razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca - izjavio je tada Lazar u ekskluzivnoj ispovesti.

Njihova ljubavna priča počela je još u studentskim danima. Između Danice i Lazara emocije su se rodile već pri prvom susretu, a glumica je neretko isticala da se odmah zaljubila u Lazin šarm i fizički izgled.

Venčali su se 1980. godine, a u braku su dobili dva sina – Petra koji je filmski producent i reditelj i Jovana koji je završio ekonomiju.

Ni bogat i ispunjen porodični život, ni uspešne karijere, ni četrdeset i kusur godina pod istim krovom, po svemu sudeći, nisu bili dovoljni da Danicu i Lazara odvrate od odluke da potpišu papire za razvod.

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način. Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno smo potrošili energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno, da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav koja nas je grejala više od četrdeset godina," rekao je glumac u ispovesti za magazin "Gloria".

Istakao je da je bilo veoma teško doneti takvu odluku.

- Naravno da je teško. Ali životnu energiju treba slediti i poštovati kako se ljudi ne bi porazboljevali. Životna energija mora da ima svoj tok, jer ako se taj tok zaustavi, ako se prepreči nasilno, onda dolazi do tragičnih posledica i završetaka. Mi smo dva dostojanstvena bića i zato je i naš razlaz dostojanstven. Toliki ljudi se razvode. Nekada sam i sam mislio da to nije lepo. Da to nije u redu. Ali zar nije bolje da dvoje ljudi, ako su već izgubili motive za zajednički život, taj život prekinu i nastave da žive svoje druge, energetski svežije i zdravije živote - rekao je tom prilikom Ristevski.

Glumac razvod doživljava kao rušenje jednog sveta.

- To je svakako rušenje jednog sveta. Ali to nije rušenje kuće koju smo zajedno gradili sve ove godine. U tu kuću će i dalje dolaziti naša deca, kao i mi. Ta kuća je otvorena zauvek za sve nas - zaključio je.

Međutim, posle razvoda šuškalo se o njegovoj romansi sa koleginicom Anicom Lazović. A otkako se više ne kriju od javnosti, paparaci ih prate u stopu.

Samo jednom fotografijom otkrio da je njegovo srce ukrala 39 godina mlađa koleginica koja je postala poznata ulogama u serijama "Drim tim" i "Popadija", a glumi i u filmu "Ruski voz". Ona je po profesiji psiholog, a studirala je u Padovi.

Kako su izvestili mediji, žive zajedno u Beogradu na vodi.

Autor: Dubravka Bošković