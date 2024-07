Banane su zdravije nego što mislite – pogledajte za što su posebno korisne

Jesu li banane dobre za vas? Da! Različite zdravstvene dobrobiti povezane su s ovim žutim voćem. Banane su bogate kalijumom i pektinom, oblikom vlakana i uz to su dobar način za unos magnezijuma i vitamina C i B6.

Uz to, banane smanjuju otoke, štite od razvoja dijabetesa tipa 2, pomažu u gubitku težine, jačaju nervni sistem i pomažu u proizvodnji belih krvnih zrnaca, a sve zbog visokog nivoa vitamina B6 koji sadrže. Takođe, bogate su antioksidansima koji mogu pružiti zaštitu od slobodnih radikala s kojima svakodnevno dolazimo u kontakt, od sunčeve svetlosti do losiona koji stavljamo na kožu.

Banane su takođe dobre za srce. Prepune su kalijuma, minerala i elektrolita koji nose mali električni naboj. Kao takav, kalijum šalje električni signal nervnim ćelijama koje se zatim aktiviraju kako bi održale rad srca i kontrakciju mišića. Visok udeo kalijuma i nizak udeo natrijuma u bananama takođe može pomoći u održavanju zdravog kardiovaskularnog sistema i sprečavanju visokog krvnog pritiska.

Potrošnja bananaNe samo da banane doprinose nizu pozitivnih zdravstvenih trendova, već su i jedno od najpopularnijih voća na svetu.

Globalni izvoz banana dosegao je oko 24,5 miliona tona u 2020. prema preliminarnom izveštaju UN-a. Otprilike polovinu su uvezle Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno.

U SAD-u svaka osoba u proseku pojede 6 kilograma banana godišnje, prema američkom Ministarstvu poljoprivrede, što ih čini omiljenim svežim voćem Amerikanaca.

Koristi banana za mentalno zdravljeBanane mogu biti korisne u borbi s depresijom zbog visokog nivoa triptofana koji telo pretvara u serotonin, neurotransmiter mozga koji podiže raspoloženje. Triptofan je esencijalna aminokiselina koju telo koristi za proizvodnju serotonina i melatonina – spoja koji pomaže u regulaciji sna.

Osim toga, vitamin B6 doprinosi kvalitetnijem snu, a magnezijum pomaže u opuštanju mišića.

Banane pomažu probavnom sistemuBanane su bogate vlaknima, što je korisno za ljudsku probavu. Jedna banana može dao obezbedi skoro 10% dnevnih potreba za vlaknima. Vitamin B6 takođe može pomoći u zaštiti od dijabetesa tipa 2 i pomoći u gubitku težine.

Uopšteno, banane su izvrsna hrana za mršavljenje jer su slatkastog ukusa i zasitne su, što pomaže da se obuzda žudnja za slatkim stvarima.

Banane su posebno bogate otpornim skrobom, oblikom dijetalnih vlakana. Rad iz 2017. objavljen u Nutrition Bulletin otkrio je da otporni skrob u bananama može uticati na zdravlje creva i pomoći u kontroli šećera u krvi. Otporni skrob povećava proizvodnju monozasićenih kiselina u crevima koje su neophodne za zdravlje creva.

Korisne su za konzumaciju uz fizičke aktivnostiZa nadoknadu energije i elektrolita, banane mogu biti učinkovitije od sportskih napitaka.

Istraživanje iz 2012. posmatralo je muške sportaše koji se takmiče u biciklističkim trkama na duge staze. Uporedili su sportiste koji su održavali energiju sa sportskim napicima svakih 15 minuta sa sportistima koji su to radili bananom i vodom. Istraživači su videli da su vremena performanse sportista i fiziologija tela bili isti u oba slučaja. Međutim, serotonin i dopamin iz banane poboljšali su antioksidativni kapacitet sportista i pomogli kod oksidativnog stresa, poboljšavajući ukupni učinak.

Bananama do zdravih kostijuBanane možda nisu pretrpane kalcijumom, ali su još uvek korisne u održavanju jakih kostiju.

Prema članku iz 2009. u Journal of Physiology and Biochemistry, banane sadrže obilje fruktooligosaharida. To su nevarljivi ugljeni hidrati koji podstiču probiotike pogodne za probavu i poboljšavaju sposobnost tela da apsorbuju kalcijum.

Saveznik u prevenciji od rakaNeki dokazi sugerišu da umerena konzumacija banana može biti zaštitna od raka bubrega.

Istraživanje objavljeno 2005. u International Journal of Cancer pokazalo je da su žene koje su jele više od 75 porcija voća ili povrća mesečno smanjile rizik od raka bubrega za 40%, a posebno su efikasne banane. Žene koje jedu četiri do šest banana nedeljno prepolovile su rizik od razvoja raka bubrega.

Banane mogu biti korisne u prevenciji raka bubrega zbog visokog nivoa antioksidativnih fenolnih jedinjenja.

Drugim rečima, ubacite banane u svoju ishranu i dnevni jelovnik jer ćete se vrlo brzo uveriti u pozitivne efekte ovog voća!

Autor: Dalibor Stankov