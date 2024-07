Vaše kupatilo će biti čisto za 60 sekundi! Profesionalna čistačica otkrila trik - žene su joj zahvalne do neba! (VIDEO)

Profesionalna čistačica Kendra je otkrila trik ženama uz pomoću kojeg će vam uvek biti čisto u kući.

Svi znamo koliko je čišćenje kupatila zamoran posao, ali to više ne mora da bude slučaj. Postoji jednostavan trik koji će vam eliminisati potrebu za velikim čišćenjem jednom nedeljno.

Profesionalna čistačica Kendra je snimila video snimak sa savetima za čišćenje koji vam mogu znatno olakšati posao.

- Mnogi ljudi misle da ne postoji drugo rešenje osim da jednom nedeljno obavite čitav niz zadataka koji su osnova čistog kupatila, ali činjenica je da većina njih neće biti potrebna ako ovo usvojite - rekla je Kendra u svom TikTok videu.

- Postoji pravilo koje se zove "radi i čisti", a na koje ćete potrošiti svega 60 sekundi dnevno, a to je jednostavno. Na primer, kada odete da perete zube, dva do tri puta nedeljno, obrišite lavabo posle toga sunđerom i vikend ćete početi sa čistim lavaboom - objašnjava Kendra.

This is my top tip for keeping your bathroom (and every room) clean with almost no effort or time. We love that. ♬ original sound - Kendra Hennessy| Cleaning tips

Tako se dlačice, pasta za zube, sapun i druge vrste prljavštine neće "zalepiti” za površinu lavaboa, pa neće biti potrebe za ribanjem u subotu.

- Ako želite da uštedite dodatne sate čišćenja tokom vikenda, svaki dan nakon tuširanja, sunđerom i nekim sredstvom za čišćenje pređite preko zidova tuš kabine. Ako ne dozvolite da voda sa sapunom ostane na dnu kade i redovno brišete zidove tuš kabine, za to nećete morati da trošite vreme ni vikendom - dodaje Kendra.

Ukratko, ako na kraju usvojite pravilo da radite nekoliko malih zadataka u toku dana, na to možete potrošiti pet minuta i na kraju doprineti da vam ne treba pola dana vikendom da se kupatilo dovede u red, kaže Kendra.

Na sličan način rešava i održavanje WC šolje. Dva do tri puta nedeljno, uveče pre spavanja, Kendra je sunđerom opere odgovarajućim sredstvom za čišćenje, tako da vikendom nema ribanja.

- Ovo radim već duže vreme, svaki dan potrošim između 10 i 15 minuta na sređivanje i održavanje čistoće. Moj dragi je smatrao da je to banalan savet, ali mi je pomogao ne samo da skratim vreme čišćenja, već i da budem efikasnija u održavanju doma - kaže Kendra.

Autor: Snežana Milovanov