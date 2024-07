Hibiskus ima najlepši cvet, ali i jednu "manu": Evo kako se održava

Lepo dvorište i uređena bašta uvek su melem za oči. Šarenilo koje biljke donose prosto umiruje pogled na "projekat" koji ste napravili u svom kutku.

Veliki ljubitelj cveća, biljaka i botanika Dejan Dragićević daje nam savet kako biste mogli u svoju baštu da pronađete mesto i za neki hibiskus.



- Hibiskus, najlepši cvet. Konkretno, ovaj je močvarni ili kanadski hibiskus koji podnosi temperaturu i do -34 stepena. Ipak, i pored toga obožava sunce i voli vlagu i ne miriše. Cvet mu može imati i oko 20 centimetara, a ima samo jednu manu, ako je možemo tako nazvati. Cvet mu traje samo jedan dan ali svakodnevno izlazi makar po jedan novi cvet, kod starijih primeraka zna da bude bujno cvetanje. Lako se razmnožava i to na jesen ili pred zimu. Potrebno je skratiti do korena 20 centimatera, a u proleće ašovom podeliti na dva ili tri dela - rekao je Dejan Dragićević.

Autor: Dubravka Bošković