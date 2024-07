Da li znate koliko često treba menjati posteljinu tokom leta? Stručnjaci kažu da je ovo jedina ispravna metoda

Koliko često treba da menjate posteljinu tokom leta – da li je ovo jedina ispravna metoda?

S obzirom na to da se tokom letnjih vrućina dosta znojimo, osim redovnog tuširanja i presvlačenja, važno je ne zaboraviti menjanje posteljine.

Tokom ostatka godine, preporučuje se menjanje posteljine jednom nedeljno, ali tokom leta to bi trebalo raditi češće. Nik Ros, stručnjak za čišćenje iz Home Spritz-a, savetuje da se posteljina menja dva puta nedeljno tokom letnjih meseci, prenosi klix.ba.

„Ovo može delovati preterano. S obzirom na to da se mrtve ćelije kože već nakupljaju, toplotni talas donosi dodatni problem – znoj. Moje pravilo je da perem čaršave kad god više nisu sveži. Jasno je da se to dešava brže tokom leta,“ rekao je on.

Dodao je i da se rutina razlikuje od domaćinstva do domaćinstva, ali ništa ne može zameniti osećaj svežine.

„Dva puta nedeljno je dobro pravilo za sve. Oni koji imaju alergije, osetljivu kožu ili žive sa kućnim ljubimcima treba da ovo shvate ozbiljnije,“ savetovao je on.

Preporučuje da perete posteljinu na 60 stepeni kako biste bili sigurni da ćete se osloboditi grinja.

Autor: Snežana Milovanov