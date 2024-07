Zepter oaza, u srcu Beograda

Zepter hotel Beograd, smešten u srcu Beograd na adresi Terazije 10, predstavlja Zepter oazu, u koju je pretočena Zepter misija zdravlja.

Hotel gde se kompanijska reputacija, srdačnost i nasleđe susreće sa kvalitetom i odličnom uslugom koja odražava poštovanje koje daju gostima.

Pod sloganom “Živi bolje, živi duže” ovaj hotel godinama unazad pruža najbolju uslugu poslovnim korisnicima koji traže oazu mira i luksuza.

U prizemlju hotela nalaze se: recepcija, SmartLife by Damir Sertić restoran sa raznovrsnom internacionalnom ponudom koju je kreirao jedan od najboljih šefova današnjice Damir Sertić zaštitno lice Zepter International posuđa, restoran sa personalizovanom fine dining uslugom. Zepresso Aperitiv bar sa po meri napravljenom kartom pića uz izuzetan izbor vina za svakog poznavaoca. Na međuspratu je smeštena konferencijska sala, multifunkcionalna sala koja može da zadovolji zahteve gostiju za različitim tipovima sastanaka.

Na II spratu nalazi se terasa Joy-Me idealna za razne prijeme na otvorenom, kapaciteta do 80 osoba. Od I do VI sprata raspoređene su sobe i apartmani. Na VII spratu smešteni su SmartLife Fitness centar – idealno mesto za održavanje telesne forme, biblioteka i impozantna terasa Horizont za prijeme na otvorenom kao jedna od najviših kota terazijskog platoa, koja može da ugosti do 100 osoba. Svaki apartman i prostor u ovom Hotelu pruža jedinstveni doživljaj strogog centra Beograda.

Smešten u centru Beograda, Zepter Hotel Beograd, deo Zepter Hotels, član multinacionalne kompanije Zepter International, svetski poznatog brenda, okružen je Narodnim pozorištem, Trgom Republike, Knez Mihailovom ulicom, umetničkim galerijama i mnogobrojnim prodavnicama, restoranima i kafeima. Hotel takođe nudi mogućnost organizovanja tura sa vodičem, kako biste što bolje upoznali grad i njegovu bogatu istoriju.

Deluxe sobe, Junior Suite, City Suite, Grand Suite, Royal Suite, Luksuzan Imperial Suite, Presidential Suite Zepter Hotela Imperial Cobalt Suite, predviđene su za jednu ili dve osobe. Sobe imaju terase sa kojih se pruža impresivan pogled na Terazije I na na City Garden.

Sobe su u potpunosti opremljene Zepter proizvodima:

Therapy Air Ion-aparatom za prečišćavanje vazduha, Bioptron-aparatom za svetlosnu terapiju, Edel Wasser-aparatom za prečišćavanje vode, VacSy-sistemom za vakumiranj hranje, Mixy-multifunkcionalnim mikserom, Masterpiece kolekcijom posudja, ekskluzivnim Zepter porcelanom, Kimono escajgom, setom noževa, Zepresso aparatom za kafu, Zeter fenom, I Zepter kozmetikom. Apartmani su opremljeni nameštajem izuzetno modernog dizajna, izrađenim od prirodnih materijala u različitim kombinacijama boja.

Ukoliko provedete 3 i više noćenja u Zepter Hotelu ostvarujete popust od 15%, I uživaćete u pravom Zepter iskustvu udobnosti, luksuza i odmora. Priuštite sebi nezaboravan boravak u srcu Beograda.

Promo/Zepter Hotel Belgrade Promo/Zepter Hotel Belgrade Promo/Zepter Hotel Belgrade Promo/Zepter Hotel Belgrade Previous Next

Autor: Dalibor Stankov