Uz ovih 15 saveta postanite žena koju nijedan muškarac nikada neće poželeti da ostavi

Svaka veza koju imamo, čak i ako se ne završi bračnim blaženstvom je iskustvo učenja. Kroz pokušaje i greške, otkrili smo šta je potrebno da biste bili fantastična devojka.

Za neke muškarce, prevara je u genima i zaista ne možete ništa učiniti povodom toga, niti bi trebalo pokušavati. Ako je on neveran tip, pustite ga da ode.

Što se tiče ostalih, koji mogu pokazati tračak nade ili jednostavno imaju posvećenost u svom DNK, sledeći podsetnici mogu biti korisni.

Evo 15 sitnih saveta kako da budete žena koju muškarac nikada neće napustiti:

1. Zapamtite: U muškoj prirodi je da gleda

Nemojte da poludite samo zato što vidite da gleda ili priča sa drugom ženom. Zapamtite, u muškoj prirodi je da gleda. Ako vas ne dodiruje i vi ne postanete ljubomorni, to će ga naterati da vas više želi. Onda će više raditi da održi vašu vezu. Isto važi i za gunđanje. Kada neprestano gunđate, to će ga samo više iritirati i onda gunđanje može prerasti u ogorčenost. Ako ga zamolite da nešto uradi za vas, učinite to jednom i onda budite strpljivi. Pristup vike nikada nije delovao.

2. Izbegavajte pozive "fatalne privlačnosti"

Pozivanje njega iznova i iznova čini se kao da nemate ništa drugo u svom životu i stoga ste više zavisni nego nezavisni. Takođe, nemojte ga pratiti na društvenim mrežama. To nikada ne prolazi dobro.

3. Pustite ga da viđa svoje prijatelje

Ne pretvarajte to u svađu kada želi da izađe sa svojim prijateljima. Umesto toga, prihvatite to. Dajte mu nešto da vas se seti pre nego što ode i onda mu recite da se divno provede.

4. Zapamtite - hrana je put do muškog srca

Ne morate biti kulinarski šef, ali ako imate nekoliko uzbudljivih recepata u svom repertoaru, izgledaćete još bolje. Ovo je posebno korisno kada su njegovi prijatelji tu. Dajte im njihovo muško vreme i napravite hranu. Ako kuvanje nije vaša stvar, imajte sjajan izbor menija za dostavu pri ruci.

5. Napunite frižider pivom

Nikada nemojte ostati bez piva kada dođe da vas vidi. Prosečna devojka će izaći i kupiti pivo kada on dođe, ali fantastična devojka će već imati pivo spremno.

6. Nastavite da se trudite

Čak i ako ste zajedno godinu dana, nemojte početi da se oblačite neuredno i odjednom dobijete višak kilograma. Naravno, žene mogu imati tendenciju da variraju, posebno posle praznika, ali ako se previše ugojite - koliko god to površno zvučalo - on neće biti srećan. Pokušajte da održite izgled kakav ste imali kada ste ga upoznali. Ili se poboljšajte jer ste toliko srećni što ste sa ovim muškarcem da volite da izgledate dobro za njega. Obucite se lepo bar s vremena na vreme. On će biti prijatno iznenađen i uzbuđen!

7. Cenite njegov trud

Nikada ne pretpostavljajte ili očekujte. Ako njegovi gestovi nisu u skladu sa vašim standardima, zapamtite da su to vaša očekivanja, a ne njegova. Ako vam donese tuce ruža, a vi preferirate lale, budite zahvalni u tom trenutku. Nađite drugo vreme da mu kažete koje je vaše omiljeno cveće.

8. Poštujte njegovo vreme

Postoje trenuci kada muškarac dođe kući loše raspoložen i ne želi da priča. Ne pritiskajte ga. Jednostavno pitajte da li je nešto pogrešno. Ako kaže da je dobro i samo želi da gleda fudbal, pustite ga. Kada bude želeo da priča, pričaće, a vi samo treba da slušate.

9. Probudite se sa osmehom

Muškarci vole pozitivnu ženu pored koje se mogu probuditi ujutru, sa čašom koja je napola puna umesto napola prazna. Ono što će vam doneti više poena je da ga pustite da odspava dok vi pripremate doručak ili mu donosite kafu u krevet.

10. Intimnost je važna

Intimnost nije najvažnija u vezi, ali svakako može biti važna. Kada je vaša veza udobna, ne morate biti stidljivi u krevetu. Budite zadovoljni svojim telom. On vas voli onakve kakve jeste i ne želi da se zabavlja sa nekim drugim. Ostavite svetla upaljena i ne krijte svoje obline ako ih imate. Vi ste ženstveni.

11. Držite ga na oprezu iznenađenjima

Možete ostaviti slatku poruku u njegovoj jakni ili ispod njegovog jastuka. Možda znate da ga čeka težak dan i naručite njegovu omiljenu hranu da bude poslata na njegov posao.

12. Motivišite svog muškarca

Vaš entuzijazam i strast da ga podstaknete da ispuni svoje ciljeve učiniće da shvati da niste samo nezavisni, već i neko pored koga želi da se budi svakog dana.

13. Naučite njegov jezik

Kada je žedan, on je žedan. Kada kaže "da", misli "da", a ne "ne". Kada kaže da je gladan, pa bolje da mu brzo stavite neku hranu u stomak. Takođe, imajte na umu da muškarci ne vole da šetaju unaokolo kada su gladni tražeći restoran kao što mi žene to radimo.

14. Ne pokušavajte da ga promenite

Pokušaj da stvorite ovu idealnu sliku savršenog muškarca neće samo stvoriti napetost ne samo vama, već i njemu. On je ono što jeste. Prihvatite to ili ga ostavite.

15. Ne opijajte se i ne gubite kontrolu

Koliko god se možda zabavljate sa svojim prijateljima ponekad, biti potpuno pijan nije sjajan izgled. Prednost toga što ste fantastična devojka je što možete učiti primerom. Ako je vaš dečko pun ljubavi i brižan, on će uzvratiti vašim postupcima i takođe biti fantastičan dečko, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić