Ovako se pravilno pere kupaći kostim: Na ovaj način sačuvaćete njegov originalni oblik i boju

Bez obzira koristite li kupaći kostim svakodnevno ili povremeno tokom odmora, tkanina se može uništiti od hemikalija u bazenu, soli, peska i kreme, a trajnost određuje broj šavova, odnosno kvalitet teksture.

Budući da kupaći kostimi mogu biti skupi, isplati se prati ih svake večeri. Napravljeni su od spandeksa, tkanja koje je rastegljivo, no može izgubiti to svojstvo ako ga dobro ne održavamo.

Zapravo, ionako će se to desiti s vremenom, no ako ga peremo svakodnevno, svake večeri, zadržaćemo originalan oblik i formu.

Hlor u bazenima, baš kao i morska so te kreme za sunčanje, mogu naštetiti elastičnosti kupaćih kostima i uzrokovati promenu boje tkanine. Beli kupaći kostimi posebno su osetljivi na hlor i postaće žuti.

Pranje kupaćih kostima trebalo bi biti ručno, a ako ga perete u mašini, stavite ga zajedno sa nežnom odećom.

Upotrebite pritom lagani deterdžent i stavite na ciklus za osetljivu odeću.

Bilo bi idealno isprati kupaći kostim što je pre moguće hladnom vodom iz slavine i to nakon svakog nošenja. Zato je dobro tuširati se na plaži ili kad izađemo iz bazena, to pomaže i kupaćem, ne samo koži. Ako imate vremena, na primer uveče, stavite kupaći u lavor neka se namače oko pola sata. Treba znati da obična voda zapravo ne uklanja sav hlor ili so.

Možete napraviti kupku kako biste u potpunosti isprali kupaći - u lavor sa kupaćim i hladnom vodom dodajte kašičicu tekućeg deterdženta za pranje osetljive robe.

Iako većina mrlja ide ka dole, teže je ukloniti kreme za samopotamnjivanje, jer ulaze dubinski u teksturu.

Kad ga iscedite, sušite ga u hladu, dalje od direktnog sunca, jer od UV zraka može bledeti boja. Iako je kupaći za sunce, ovaj korak sačuvaće mu boju, piše The Spruce.

No bez obzira koliko ga održavali, kupaći ima svoj kvalitet, koji se vidi i po ceni.

- Skoro svi kupaći kostimi danas su izrađeni od tkanine koja ima visoki postotak vlakana elastina, spandeksa ili likre kako bi bili rastegljivi. Za bolji kvalitet potrebna je kvalitetna pređa i dovoljno velik broj šavova po centimetru. Kada imate veći broj šavova, to utiče na cenu tkanine, pa kad žele da smanje troškove, smanjiće broj šavova. Time zapravo smanjuju i kvalitet - komentarisala je stručnjakinja za tekstil s njujorškog Fashion Institute of Technology, Margaret Bišop za HuffPost.

Dakle,ako želite kupaći koji traje godinama, isplati se uložiti, no pritom ga je potrebno održavati i prati.

Autor: Dalibor Stankov