Složite čaršav brzo i lako kao pravi majstor: Biće pod konac, kao iz hotela

Ako imate problema sa savijanjem elastičnih čaršava, ova tehnika koju je otkrila Kris iz prodavnice posteljine može vam značajno olakšati zadatak. Umesto da ih samo zgužvate i stavite u orman, pogledajte ovaj koristan metod koji će vam pomoći da ih složite uredno.

Kris, zaposlena u prodavnici posteljine u Kvinslendu, postala je poznata na Fejsbuku nakon što je podelila video sa savetima za savijanje elastičnih čaršava. Video je pregledan više od 490.000 puta, što pokazuje da je ova tehnika veoma popularna.

Evo kako da savijete elastični čaršav u šest lakih koraka:

1. Podignite kraj čaršava tako što ćete staviti ruke u uglove sa unutrašnje strane. Postavite taj deo na ravnu površinu.

2. Ispružite ruke i uhvatite spoljne uglove na drugom kraju čaršava, a zatim ih okrenite, držeći unutrašnji kraj čaršava u rukama.

3. Držite unutrašnje uglove na mestu, pored uglova čaršava koje ste već položili na ravnu površinu, i ugurajte ih ispod ivica.

4. Sakupite elastične krajeve čaršava: Uzmite krajeve i stavite ih jedan do drugog, lagano protresite.

5. Uzmite desni ugao čaršava desnom rukom, a levi ugao levom rukom. Ponovo stavite na ravnu površinu, i dobićete pravougaonik.

6. Preklopite jednu stranu čaršava po dužini do sredine. Zatim preklopite drugi kraj do sredine i nastavite da preklapate čaršav u dužini dva do tri puta, dok ne dobijete željeni oblik.

Sada imate savršeno složen čaršav spreman za orman!

Autor: Marija Radić