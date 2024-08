Prosuli ste ulje po kuhinji? Problem rešite za par minuta pomoću ove namirnice

Kada prospete ulje u kuhinji verovatno prvo zgrabite papirne ubruse, ali će oni nakon brisanja i dalje ostaviti glatki sloj ulja.

Brašno ili kukuruzno brašno veoma su efikasni i upiće gotovo svo ulje. Oni dobro deluju jer se sastoje od skroba koji se lako lepe za tečnosti kada dođu u dodir sa njima.

Dakle, sledeći put kada prospete ulje, pokrijte to mesto šakom brašna ili kukuruznog brašna kako biste u potpunosti prekrili ulje i ostavite ga nekoliko minuta da upije. Nakon toga uzmite đubravnik ili usisivač sve očistite sa poda.

Pored brašna i nekoliko drugih uobičajenih predmeta iz kuhinje mogu pomoći u čišćenju ulja. So i soda bikarbona imaju veće granule od brašna, ali mogu biti jednako efikasni u upijanju ulja.

So se ne otapa u ulju, pa će kuhinjska so i soda bikarbona upiti ulje i zadržati svoj granularni oblik. To će vam omogućiti da sve posle lakše očistite.

Brašno je fini prah i možda će vam trebati usisivač da nakon toga izbrišete sve tragove s poda ili radne površine.

U slučaju soli, možda je lakše sve očistiti zbog velikih granula, ali osim ako nemate jeftinu kuhinjsku so, mogli biste uzalud bacati novac bacajući pune šake kvalitetnih soli na proliveno ulje.

Autor: Marija Radić