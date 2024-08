Kako pripremiti biljke za jesen: 4 trika da sobno cveće napreduje i bude raskošno i bujno

Jesen se bliži, a jedno od glavnih pitanja je kako pripremiti cveće za jesen.

Sa dolaskom hladnijih godišnjih doba ne znači da dolazi kraj uživanju u cveću. Međutim, da bi lepo saksijsko cveće ostalo takvo ostalo tokom čitave godine sada mu je potrebna dodatna pažnja i nega.

Postoje jesenje biljke koje dobro podnose suve prostore, ali većina ih oseća promene koje donosi novo godišnje doba.

1. „Preseljenje“ i odabir idealnog mesta

Saksijsko cveće najčešće za vreme letnjih meseci bude na terasi ili u bašti. Iako su dani još relativno topli, noći postaju hladne, što biljkama nikako ne prija, pa može doći do oštećenja na listovima, naročito kada su u pitanju fikus, dracena ili palma.

Septembar je vreme da svoje zelene ljubimice unesete u stan. Sobne biljke bi trebalo rasporediti što bliže prozoru, kako bi se postepeno privikavale na dane u kojima će biti sve manje svetlosti.

Važno da ih ne držite blizu radijatora i drugih izvora toplote. Prilikom raspoređivanja vodite računa da svaka biljka ima dovoljno prostora za nesmetan rast.

Ako je sobno bilje tokom leta bilo u stanu, dovoljno je da ga obrišete mokrom krpom. Na taj način sa listova skidate prašinu koja smanjuje redukciju svetlosti.

Ako imate kaktuse, oni nikako ne smeju da dočekaju prvi jutarnji mraz napolju.

Poželjno da ih na vreme pripremite za zimski san. Osim u sobi, jesen i zimu mogu da provedu i u garaži ili zastakljenoj terasi gde temperatura nije niža od osam stepeni Celzijusa. Obavezno ih izdignite sa betona i zaštitite od hladnoće. U tom položaju ostavite ih barem do marta. Nemojte ih nikako pomerati ili zalivati u toku tog perioda.

2. Zalivanje tokom jeseni

Tokom jeseni biljke ulaze u fazu mirovanja, pa je proces fotosinteze manje intenzivan. Samim tim, potrebna je i manja količina vode.

Zalivanje biljaka zavisi od vrste kojoj pripadaju, ali postoje određena pravila bez obzira na to o kom cveću je reč.

Naime, zalivanje se obavlja ujutru. Posle pola sata višak vode iz tacne prospite, u protivnom doći će do truljenja korena. Za zalivanje možete koristi i odstajali čaj, kao i rashlađenu vodu u kojoj su kuvana jaja, jer daju cveću potrebne minerale.

3. Orošavanje biljaka

Orošavanje obavljajte samo početkom jeseni, kako bi se biljka fiziološki pripremila za zimu. Prilikom kupovine vodite računa da je koncentracija azota manja, a fosfora i kalijuma veća. Najbolja je upotreba organskih preparata sa ekstraktom algi i aminokiselinama.

4. Presađivanje

Presađivanje većine sobnih biljaka u toku jeseni i zime nije preporučljivo, jer u tom periodu one miruju. Ukoliko baš morate da presadite neku sobnu biljku obavezno koristite potpuno novu zemlju i veću saksiju od one u kojoj se do tada biljka nalazila.

Autor: Marija Radić