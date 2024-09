Mnogi ne razumeju, a lako je: Terapeut otkriva najosnovniju stvar koju žene žele od svog muškarca

Momci, znate kako na početku veze postoji magičan osećaj između vas i vaše dame? Osećate se blisko jedno drugom, a strast je uvek u vazduhu.

I ona je zaista zaljubljena u tebe - i obična interakcija lako postaje intimna (i vas dvoje završite u krevetu). Premotajte unapred četiri ili pet godina kasnije, a sada vaš partner - možda vaša žena - izgleda mnogo manje zainteresovan za to.

Ređe ste fizički intimni, a intimnost nije tako sjajna ni kada jeste. Možda izgleda manje prisutno ili angažovano nego što biste želeli, ili se možda žali da ne znate kako da je oraspoložite.

Mnogi muškarci ne razumeju šta njihova partnerka misli pod tim.

Kada rutina zavlada vašom vezom, mnogi muškarci počinju da daju manje naklonosti svojoj partnerki, čuvajući je samo za vreme kada žele da budu intimni. Ovi muškarci doživljavaju dodirivanje, ljubljenje ili maženje kao predigru i postaju daleko manje fizički jer (pogrešno) veruju da predigra počinje samo kada postoji namera da budu fizički intimni. Drugim rečima, muškarci imaju kratak period od predigre do intimnosti!

Ali za mnoge žene ovo je drugačije. Žene su više raspoložene za intimnost kada osećaju doslednu naklonost svog muškarca - ali naklonost koju muškarci smatraju "predigrom" ne mora uvek da vodi do intimnosti. Zamislite onaj trenutak u kuhinji kada prolazite jedno pored drugog i stavite joj ruku na leđa, ili kada je iznenadite brzim poljupcem u vrat.

Kako ona reaguje u tim trenucima direktne naklonosti, za razliku od kada vi radite istu stvar namerno tražeći intimnost? To je svakodnevna strastvena pažnja koja joj pokazuje da ste zainteresovani za nju sve vreme, a ne samo kada imate plan (koliko god taj plan bio zabavan).

Mislite da su žene manje zainteresovane za intimnost od muškaraca? Razmislite ponovo.

Ali za žene, "predigra" se dešava tokom cele nedelje. Osećaju se strastvenije kada dosledno osećaju ljubav i naklonost. Dakle, momci, tretirajte svoju partnerku kao privlačnu ženu koja to jeste, svaki dan, a da to uvek ne mora da vodi ka intimnosti. Ako to možete da izvedete dosledno (i iskreno), ona će se osećati lepo, željeno i emocionalno povezano - i intimno govoreći, to je veoma dobro za vas, piše Your Tango.

Autor: Jovana Nerić