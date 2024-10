Obavezno uradite ovo sa radijatorima pre početka grejne sezone: Uštedećete veliku cifru na računima za struju

Pre nego što sezona grejanja počne, razmislite kada ste poslednji put temeljno očistili radijatore, posebno uklanjajući prašinu između rebara.

Zvuči komplikovano, pa ovaj zadatak često zanemarujemo, ali sada je pravo vreme da se posvetite tome. Prašina i prljavština koje se nakupe mogu smanjiti efikasnost grejanja i povećati troškove energije.

Prema procenama, to može povećati troškove grejanja i do 25 odsto, što u nekim slučajevima može značiti dodatne troškove od 50 do čak 100 evra godišnje.

Iako može delovati kao izazov, čišćenje radijatora je zapravo prilično jednostavno.

"Sa prosečnim računom za centralno grejanje na gas koji u Velikoj Britaniji iznosi oko 1.060 evra godišnje za kuće sa dve do tri spavaće sobe, efikasnost rada radijatora jedan je od ključnih načina za smanjenje troškova", kaže Nensi Emeri, stručnjak za grejanje iz kompanije Drench.

Istraživanja pokazuju da redovnim održavanjem i čišćenjem radijatora možete uštedeti do 25 odsto na računima, što može značiti do 250 evra godišnje.

Evo kako da očistite radijatore:

1. Isključite grejanje

Ako ste nedavno uključili grejanje, isključite ga i sačekajte nekoliko sati dok se radijatori ne ohlade. Prema savetu Endrua Kolindža, stručnjaka za proizvode za grejanje iz kompanije BestHeating, hladni radijatori omogućavaju efikasnije uklanjanje prašine, dok topli mogu otežati čišćenje.

2. Usisajte dostupnu prašinu

Pre nego što se upustite u detaljno čišćenje, usisajte prašinu oko radijatora, naročito ispod njega. Tako ćete pokupiti prašinu koja bi mogla pasti tokom čišćenja. Koristite usisivač sa dugačkim nastavkom kako biste dohvatili prašinu između rebara radijatora.

3. Dosegnite unutrašnjost krpom ili prašilicom

Postoje specijalne četke s dugim vlaknima koje možete nabaviti na internetu, a koje efikasno sakupljaju prašinu između rebara radijatora. Pre nego što krenete sa čišćenjem, stavite vlažnu krpu ispod radijatora kako bi pokupila prašinu koja ispadne. Ako nemate takvu četku, možete improvizovati koristeći kuhinjsku varjaču oko koje ćete omotati krpu od mikrofibera ili stari peškir. Na taj način ćete temeljno očistiti unutrašnjost radijatora. Još jedan trik: ako se neka prašina zadrži, koristite fen da je izduvate na krpu ispod radijatora.

4. Obrišite radijator sapunicom

Umočite krpu u sapunicu (voda sa malo sapuna) i njome prebrišite unutrašnjost radijatora. Potom isperite krpu, ocedite i prebrišite spoljne delove radijatora. Ovaj korak će osigurati da radijator bude potpuno čist.

5. Obratite pažnju na lajsne i zidove

Nakon što završite s radijatorom, proverite i lajsne, kao i zidove oko njega, kako biste obrisali svu prašinu koja se možda nakupila. Koristite blago vlažnu krpu kako biste izbegli da se prašina razleti. Na kraju osušite radijator mikrofiber krpom ili starim peškirom, kako biste sprečili eventualnu pojavu rđe usled zadržavanja vlage na metalu.

6. Ponovo uključite grejanje

Kada se radijator potpuno osuši, uključite grejanje i uživajte u prijatnom, svežem vazduhu. Imajte na umu da će čišćenje verovatno biti potrebno ponoviti za mesec ili dva, jer tokom grejanja topli vazduh podiže prašinu, dok hladan vazduh vuče prašinu ka podu, piše The Sun.

Autor: Jovana Nerić