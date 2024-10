Čak 10 miliona ljudi oduševljeno je trikom protiv nesanice: Samo izmasirajte ovu tačku pred spavanje

U poslednje vreme sve više je ljudi koji se žale na slab san. Sve to je uzrokovano današnjim tempom života, zbog kojeg su ljudi toliko preopterećeni da ne mogu da zaspu satima.

Ako imate problem da utonete u san i muči vas nesanica, ovaj trik koji je pokazao popularni akupunkturista može da vam pomogne.

Dr Džoš Henson pravi je TikTok hit, i svakodnevno sa pratiocima deli praktične, jednostavne savete koje svako može da primeni kod kuće.

Sada je pokazao kako da brže zaspite, postoji tačka iza uveta koju bi trebalo da masirate.

„Stavite prst iza uha, napipaćete jednu izbočinu. Možda vas malo bolucka na dodir. Trljajte je kružnim pokretima, sto do 200 puta, to će umiriti nervni sistem i olakšaće vam da utonete u san“, rekao je on.



Video ima deset miliona pregleda i 900.000 lajkova, pogledajte i vi a pročitajte i šta odeća u kojoj spavate govori o vama!

Autor: Dubravka Bošković