Fenomen zvani 'ik' u modernom zabavljanju: Kako male stvari mogu uticati na vašu emotivnu vezu

Ik (eng. ick) je fraza koja je prožela pop kulturu, posebno u sferi zabavljanja i odnosi se na gubitak romantičnog ili seksualnog interesovanja za nekoga ko vas je nekada privlačio.

Može čak da se ispolji kao blago ili snažno gađenje prema drugoj osobi, koje vas navodi da raskinete.

U nekim slučajevima, gađenje je potpuno opravdano i jednostavno je znak da je vezi došao kraj. Međutim, u slučajevima kada ovaj osećaj postane obrazac u vašim odnosima, to je znak da treba da se zapitate da li je problem u vama.

Ik je u suštini, negativno osećanje ili reakcija koju razvijamo prema osobi sa kojom izlazimo.

Nije u pitanju zabrinutost ili sumnja u partnera, već reakcija na njihovu naviku, ponašanje ili crtu ličnosti.

Psihološki, kada jednom dobijete ovaj osećaj, to može dovesti do toga da se neprijatno osećate u prisustvu osobe sa kojom ste u vezi, do te mere da počnete da se povlačite.

Ik se može desiti u bilo kom trenutku veze, od prvog sastanka do posle nekoliko godina braka. To je zato što stalno učimo nove stvari o svom partneru i čak se razvijamo.

Teško je otresti se osećaja gadosti, međutim definitivno možete ga prevazići ako ste izuzetno iskreni sa svojim partnerom. Ako vam njihovo ponašanje ili određene navike smetaju, treba im to saopštiti i videti da li je to nešto na čemu su voljni da rade ili da promene.

Ako osećate da je problem u vama, razgovor sa terapeutom je jedan od načina da bolje razumete ovo ponašanje u sebi.

Takođe, možete da pričate sa prijateljima i porodicom ili vodite dnevnik kako biste bolje razumeli lične okidače i radili na njima u realnom vremenu.

Pored rada na sebi, studije su otkrile da je praktikovanje zahvalnosti i fokusiranje na stvari koje volite kod svog partnera jedan od načina da spasite svoju vezu.



Autor: Jovana Nerić