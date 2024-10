Ne pravite ovu grešku: Šta ne treba da krijete ako želite da privučete sjajnog muškarca

Ona je neverovatna žena. U svojim pedesetim. Uspešna terapeutkinja i instruktorka joge. Načitana. Mudra. Duhovita. Urbana.

Ipak, kada mi je došla na savetovanje o njenoj onlajn komunikaciji sa muškarcima, rekla je da privlači samo prosečne muškarce. Ne lidere koje je želela. Ne snažne, sposobne muškarce za koje je bila sigurna da postoje u Njujorku.

Nije mogla da razume zašto dobija takve odgovore. Nije mi trebalo dugo da vidim šta radi, i odjednom, sve joj je postalo jasno. Ona je "krila" upravo ono što je želela od muškarca — i krila ono što bi najverovatnije privuklo pažnju kvalitetnog muškarca.

Daću vam dva primera da ne biste napravili istu grešku.

Evo šta ne treba da krijete ako želite da privučete sjajnog muškarca:

Ne krijte "karakter" muškarca kojeg želite da privučete

Jedna od prvih stvari koju učim žene je da obavezno pišu o "karakteru" muškarca kojeg žele, a ne da samo nabacaju "karakteristike". Zajednička ljubav prema tenisu ili šetnji po plaži je lepa — ali ne filtrirate sjajne muškarce od prosečnih.

Ako želite da privučete zaista sjajnog muškarca, morate navesti karakterne elemente koje zahtevate. Bilo da je to liderstvo, poštovanje u zajednici, držanje reči, društveni angažman — šta god da vam je najvažnije.

Evo primera. Oblikujte svoj opis u smislu divljenja ili uvažavanja i poštovanja (ovo su okidači za mušku privlačnost prema ženama).

"Posebno se divim muškarcu koji volontira u svojoj zajednici."

"Ništa mi nije privlačnije od muškarca koji ima reputaciju iskrenosti i autentičnosti."

Podignite lestvicu! I manje vredni muškarci će se povući, dok će bolji muškarci istupiti.

Ne krijte svoje fizičko "ja"

Velika novost ovde, muškarci reaguju na slike žena. Ipak, moja klijentkinja, instruktorka joge, nije koristila nijednu fotografiju sebe dok vežba jogu, pa sam je pitao zašto ih je izostavila, a ona je rekla: "Nisam želela da zastrašim čitaoca."

Hteo sam da skočim kroz telefon, pogledam je u oči i kažem: "Želim da ih zastrašiš ako su to muškarci koji se zastrašuju jakom, uspešnom ženom! Ionako ne želiš takvog tipa. Želiš muškarca koji ne samo da želi ženu poput tebe, već i zaslužuje ženu poput tebe."

Onlajn zabavljanje može biti čudno mesto ako ga tretirate kao široku mrežu koja se baca. Cilj nije dobiti stotine odgovora od prosečnih potencijalnih partnera. Cilj je privući nekoliko odgovora od izuzetnih potencijalnih partnera.

Jedini način da to uradite je da saopštite kako bi bilo divno muškarcu da vas ima u svom životu, da pozovete zaista sjajne muškarce opisujući detaljno karakter muškarca kojeg poštujete i kojem se divite, i da se založite za svoju izuzetnost. Ne sa arogancijom, ne sa preteranim ponosom. Već stojte sa gracijom, tako da on može prepoznati kakva ste nagrada, napisao je Adam Gilad, producent i pisac za Your Tango.

Autor: Jovana Nerić